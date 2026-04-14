Israel Dreyfus evalúa dar salto a la política y no descarta postular a la alcaldía de Máncora

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el proceso electoral llevado a cabo en los días previos, en el podcast 'Sin más que decir' conducido por Israel Dreyfus expresó su preocupación por Máncora al mencionar que si en sus manos estuviera mejorar este lugar como autoridad, lo haría.

Esta declaración sorprendió a sus compañeras de conducción María Pía Copello y Flor Ortola en 'Sin más que decir' que precisaron su punto de vista sobre el tema electoral mencionando que los aspirantes a un puesto público debían tener una preparación completa.

Aunque María Pía Copello lo tomó con humor, el ex integrante del reality 'Combate' precisó que no aspira necesariamente a una carrera política. sin embargo, aseguró que, si tuviera la oportunidad de contribuir al desarrollo del balneario piurano, pondría todo su esfuerzo.

Preocupación por Máncora

En la emisión del programa 'Sin más que decir' de este martes 14 de abril, Israel Dreyfus expresó sus ganas de hacer algo por Máncora, uno de los balnearios más visitados por turistas nacionales e internacionales que se encuentra en la provincia de Piura. Sin embargo, recalcó que tener un cargo público no le quita el sueño.

Los demás conductores del programa mostraron apoyo a las declaraciones del ex chico reality, haciendo un llamado a la autoridades para que puedan hacer algo al respecto.

Israel Dreyfus expresa su preocupación por Máncora

Preparación política

El exintegrante de 'Esto es guerra' aclaró que no tiene como objetivo o sueño postular a la alcaldía de Máncora. Sin embargo, señaló que estaría dispuesto a asumir el reto si se tratara de generar un cambio positivo en el balneario.

Asimismo, reconoció que se trata de una gran responsabilidad que exige preparación y una trayectoria intachable. Su ex compañera de reality, Diana Sánchez, comentó que todos los postulantes deberían tener una gran preparación, no solo educación política sino también una carrera profesional.

Además, remarcó la importancia de la experiencia en gestión pública para asumir correctamente un cargo de esa magnitud en favor de la comunidad.

Finalmente, Israel Dreyfus afirmó que en distintas zonas del Perú hay localidades desatendidas por sus autoridades, debido a que las gestiones que asumen no trabajan en beneficio de la población. Haciendo énfasis en que las personas que deben velar por el bienestar de los lugares turísticos no están a la altura ni cuentan con la preparación necesaria para ocupar los cargos que tienen.