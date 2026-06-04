Avión sufre colapso en aeropuerto por falla técnica: Se reportaron varios heridos

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una inesperada situación generó la movilización inmediata de bomberos en el aeropuerto. Un avión colapsó cuando su tren de aterrizaje frontal falló estando estacionado. Este incidente dejó varios heridos entre el personal de piso y la tripulación, obligando a las autoridades a investigar el caso de manera urgente.

Detalles técnicos del inesperado accidente aéreo

Según un comunicado oficial de Lufthansa, el incidente ocurrió durante las maniobras previas al embarque programado hacia Los Ángeles. La aeronave, entregada a la aerolínea apenas en enero de este año, se encontraba sin pasajeros a bordo al momento en que la estructura frontal cedió repentinamente.

El tren de aterrizaje delantero colapsó mientras el avión estaba estacionado en la puerta, causando daños significativos a la estructura frontal y resultando en lesiones leves para el personal de tierra y algunos miembros de la tripulación presentes durante el procedimiento previo al vuelo.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the... pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Este tipo de fallos mecánicos en aeronaves de última generación resulta sumamente inusual en la industria. Las autoridades aeroportuarias de Alemania han desplegado equipos especializados para trasladar el avión a un hangar técnico con el objetivo de realizar una inspección exhaustiva de los sistemas hidráulicos y componentes electrónicos.

Los ingenieros de la compañía aeronáutica trabajan contrarreloj para evaluar si el desperfecto corresponde a una falla de fabricación o un error durante el mantenimiento preventivo realizado recientemente. La aeronave permanecerá fuera de servicio hasta que se esclarezcan todos los puntos críticos del colapso estructural.

El accidente dejó varios heridos.

Impacto operativo y protocolos de seguridad

Las operaciones en la terminal fueron afectadas temporalmente tras el suceso para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. La aerolínea canceló el vuelo afectado y reubicó a los pasajeros en otras conexiones para minimizar los inconvenientes tras el inesperado desperfecto técnico sufrido.

Insurance company watching this must be freaking out!💸

Here's footage of the 4-month-old Lufthansa Boeing 787-9 "Herne" (D-ABPQ) following today's nose landing gear collapse at Frankfurt Airport.

The Dreamliner was being prepared for LH450 to LAX when the incident occurred. pic.twitter.com/YwgIzLD8P5 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Los afectados recibieron atención médica inmediata por parte de los servicios de emergencia del aeropuerto, quienes confirmaron que ninguna de las lesiones representa un peligro mortal. Lufthansa colabora estrechamente con la investigación oficial para determinar por qué el sistema de soporte falló estando detenido totalmente.

El protocolo de seguridad implementado tras el accidente incluyó el acordonamiento preventivo de la puerta de embarque, evitando que otras aeronaves se acercaran demasiado al sitio. Se espera que las autoridades entreguen un informe preliminar en las próximas horas para calmar las dudas del público viajero.

El colapso del tren de aterrizaje dejó como saldo a varios heridos tras el fallo técnico de la aeronave. Las autoridades investigarán las causas de este accidente mientras se retiran los restos del equipo dañado del área operativa.