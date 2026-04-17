Gobierno declara estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones por lucha contra la criminalidad

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones del país para fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país. Conoce cuáles son las áreas comprendidas en la medida que se ejecutará por 60 días.

Gobierno declara estado de emergencia: ¿En qué regiones?

El Ejecutivo dio a conocer la lista de distritos que estarán en estado de emergencia por 60 días y tendrán el despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) con respaldo estratégico de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el control del orden interno. Las áreas donde se implementará la medida son:

Región Madre de Dios .: distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe.

.: distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe. Región Amazonas: distritos fronterizos de El Cenepa, Río Santiago, Imaza.

distritos fronterizos de El Cenepa, Río Santiago, Imaza. Región Cajamarca : en Iberia, Tahuamanu e Iñapari, en Madre de Dios.

: en Iberia, Tahuamanu e Iñapari, en Madre de Dios. Región Piura : en Lancones, Suyo y Ayabaca.

: en Lancones, Suyo y Ayabaca. Región Puno : distritos San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo.

: distritos San Juan del Oro, Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho, Tilali, Yunguyo, Tinicachi, Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo, Pisacoma y Capazo. En Ucayali: Masisea, Yurua y Purús.

Medidas en la lucha contra la inseguridad ciudadana

De acuerdo a lo revelado por el Gobierno, la medida dispone que la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

Asimismo, se recuerda que durante el estado de emergencia queda restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

También se implementarán estas otras estrategias con el objetivo de seguir garantizando la seguridad en esas regiones del país en el marco de la lucha contra la criminalidad y el control migratorio y fronterizo.

Patrullaje permanente y aleatorio a pie.

y aleatorio a pie. Patrullaje motorizado disuasivo constante de las fuerzas del orden en zonas estratégicas como paraderos, línea de frontera, principalmente en pasos no autorizado y/o habilitados, infraestructura crítica, instituciones proveedoras de servicios públicos, entre otras acciones estratégicas para reforzar la seguridad.

Estado de emergencia: medidas para seguridad ciudadana.

Lucha contra criminalidad: Gobierno solicitará facultades legislativas

En entrevista a Exitosa, José María Balcázar mencionó que solicitarán facultades legislativas al Congreso para la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

Asimismo, sostuvo que planteará unas modificatorias al Código de Ejecución Penal y al Código de Procesal Penal para darle "efectividad", tanto a su Gobierno como al que asumirá funciones desde el próximo 28 de julio de 2026.

Es así que en el marco de la lucha contra la criminalidad, el Gobierno declara estado de emergencia en 34 distritos de 6 regiones por 60 días. Durante este periodo, la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, asumirá el orden interno y realizará patrullajes estratégicos en zonas críticas.