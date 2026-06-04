Instituciones educativas que serán locales de votación deben estar a disposición de la ONPE desde el viernes 5 de junio

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A tres días de celebrarse la segunda vuelta presidencial en todo el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 131 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país se convertirán en locales de votación para la jornada democrática que se celebrará este domingo 7 de junio.

En el marco de las acciones previas a la jornada electoral, la cartera ministerial que preside María Esther Cuadros recordó que dicha disposición fue comunicada el pasado 18 de mayo a las direcciones y gerencias regionales de Educación, así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL), con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de asegurar el adecuado desarrollo de la justa electoral.

Colegios se preparan para recibir a votantes

En el marco de los comicios que tendrá como protagonistas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, desde el Minedu anunciaron que los colegios que funcionarán como centros de votación, deberán estar disponibles desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

En este contexto, los directores de las sedes educativas designadas, brindarán las facilidades para el adecuado funcionamiento de los locales de votación y verificarán, al término del proceso electoral, que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

De igual manera, han dispuesto, mediante Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, que las instituciones educativas habilitadas como centros de votación, recuperen obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial, para garantizar el cumplimiento de las horas pedagógicas establecidas para el año escolar.

Traslado del material electoral a Lima y Callao empieza el 5 de junio

En el marco del cronograma electoral para la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el envío del material electoral a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao comenzará este viernes 5 de junio.

En ese sentido, a partir de las 10:00 p. m. saldrán 217 unidades del almacén del organismo electoral ubicado en Lurín con destino a los centros de votación de la capital y el "Primer Puerto", llegando al 100 % de la meta al día siguiente.

Cabe señalar que, el material electoral está compuesto por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, y su traslado estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación de la ONPE para su distribución.

Finalmente, tal como ha ocurrido en la última semana con el envío del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.