Elecciones 2026: Renovación Popular pide votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta e insiste en el fraude

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Renovación Popular formalizó su postura para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. A través de un comunicado oficial, el partido liderado por Rafael López Aliaga instó a sus votantes a apoyar a Keiko Fujimori, bajo una firme advertencia contra el comunismo y el voto viciado.

La postura de Renovación Popular y el supuesto fraude

Según su publicación, Renovación Popular mantuvo su cuestionamiento al proceso electoral del 12 de abril. Según el partido, las elecciones fueron realizadas de manera fraudulenta por los organismos electorales, razón por la cual aseguran que continuarán con su lucha legal.

A pesar de estas denuncias, la organización política priorizó un llamado urgente a sus electores para participar activamente en la segunda vuelta. El partido enfatizó que el voto en blanco o viciado, lejos de ser una protesta, afirma que solo termina favoreciendo a la "izquierda radical" en el país.

"Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática y en estos momentos es Keiko Fujimori", señaló el excandidato presidencial.

López Aliaga precisó que esta decisión no representa una alianza ni un pacto político con Fuerza Popular. Según el líder de Renovación Popular, este respaldo se hace únicamente por amor al Perú y sin condiciones, con el compromiso de ejercer una fiscalización implacable al próximo gobierno.

🚨 #ATENCIÓN | Hacemos un llamado urgente a nuestros votantes: En segunda vuelta, votemos por Keiko Fujimori. ¡No al voto viciado ni en blanco! ¡No al comunismo! pic.twitter.com/h2rGhFFJqp — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) June 4, 2026

Contexto de la segunda vuelta y las reacciones políticas

La decisión de la bancada celeste ocurre en un momento de alta polarización política. Otros excandidatos, como Roberto Sánchez, han mostrado posturas opuestas, exhortando a aceptar los resultados electorales y consolidando apoyos distintos frente a la candidata de Fuerza Popular en esta reñida contienda electoral.

Esta situación refleja la fragmentación del electorado peruano tras la primera vuelta. Mientras unos sectores insisten en las irregularidades del conteo de votos, otros enfocan sus esfuerzos en la vigilancia ciudadana para asegurar que la segunda vuelta se desarrolle con total transparencia y respeto a las normas.

El escenario político actual mantiene a la ciudadanía expectante ante las definiciones de los líderes políticos. La postura de López Aliaga busca consolidar un bloque contra la izquierda radical, confiando en que sus votantes sigan la directriz de votar por Keiko Fujimori este próximo mes de junio.

Esta segunda vuelta de las de comicios 2026 definirá el rumbo del país. El respaldo de Renovación Popular a Keiko Fujimori ante su discurso sobre la "izquierda radical" marca un hito en la campaña, reafirmando que el voto viciado o blanco no beneficia a la democracia peruana.