Segunda Vuelta 2026: Somos Perú se deslinda de George Forsyth tras su apoyo a Roberto Sánchez

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El reciente y sorpresivo respaldo de George Forsyth a la candidatura de Roberto Sánchez generó una inmediata reacción en su partido. A través de un comunicado oficial, Somos Perú se deslindó de las declaraciones del exalcalde de La Victoria, precisando que su apoyo es estrictamente personal y no refleja la posición institucional de la agrupación.

Partido se deslinda

El documento, difundido el 4 de junio, lleva el sello del partido y recuerda que ningún militante está autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional para formar alianzas o pronunciarse en nombre de Somos Perú durante la segunda vuelta. Además, advierte que hacerlo sin autorización constituye una falta grave según los estatutos internos.

"Las opiniones vertidas o el respaldo que pueda emitir el militante George Forsyth son a título personal y no representan el sentir del Partido Democrático Somos Pe´ru", señala el texto.

🚨A la opinión pública pic.twitter.com/3AHCO2fP4b — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) June 4, 2026

Forsyth participó en una conferencia de prensa junto a Sánchez, Ricardo Belmont (Partido OBRAS) y Alfonso López Chau (Ahora Nación) , donde los tres expresaron su respaldo al candidato de Juntos por el Perú. En esa ocasión, Forsyth recordó que en el debate presidencial de primera vuelta pidió no votar por el "pacto mafioso" y aseguró que su apoyo a Sánchez era consecuente con esa postura.

Reestructuración interna

El comunicado también subraya que Somos Perú se encuentra en un proceso de reestructuración interna, por lo que no ha definido un respaldo oficial en la segunda vuelta. En ese sentido, exhortó a sus militantes y simpatizantes a emitir un voto consciente, evaluando las propuestas de ambos candidatos antes de decidir.

🔴🔵 #ExitosaNoticias 📰📰 | Mediante una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar del Cercado de Lima, Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Juntos Por el Perú, presentó el acuerdo por la "Gobernabilidad y la Democracia" acompañado de excandidatos de primera vuelta que... pic.twitter.com/aZdSO5jH7l — Exitosa Noticias (@exitosape) June 4, 2026

La aclaración refleja la tensión que genera en los partidos la segunda vuelta presidencial. Mientras Sánchez busca sumar apoyos de figuras políticas para fortalecer su campaña, Somos Perú intenta preservar su institucionalidad y evitar que un respaldo personal sea interpretado como una alianza orgánica.

El deslinde también evidencia la fragmentación de las fuerzas políticas en un escenario polarizado, donde las adhesiones individuales pueden tener impacto mediático pero no necesariamente partidario.

El comunicado de Somos Perú marca un límite claro entre las decisiones personales de sus militantes y la postura oficial del partido. El deslinde respecto a George Forsyth no solo busca preservar la disciplina interna, sino también evitar que se interprete un apoyo aislado como un viraje institucional.

En plena segunda vuelta, la aclaración reafirma que Somos Perú no ha definido un respaldo orgánico y que cada militante deberá ejercer un voto consciente, mientras Roberto Sánchez capitaliza apoyos individuales para reforzar su campaña.