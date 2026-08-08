Gobierno no otorgará indulto al expresidente Alejandro Toledo: ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, explica las razones

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Alejandro Toledo ha solicitado que se evalúe la posibilidad de que se le otorgue un indulto debido a su estado de salud, sin embargo, el ministro de Justicia, Ernesto Álavrez, descartó que el Gobierno de Keiko Fujimori lo realice y explicó las razones de ello.

Gobierno descarta otorgar indulto a Alejandro Toledo

Durante una reciente entrevista concedida al programa 'Sin Rodeos', el titular de la cartera del Ministerio de Jusiticia y Derechos Humanos sostuvo que los indultos y las gracias presidenciales no pueden ser utiizados como sinónimo de impunidad y explicó a detalle su postura.

"No se puede otorgar a Toledo y las gracias presidenciales tienen que ver básicamente con un estado de enfermedad grave de la persona (...) con respecto a que él diga que está enfermo me ha recordar con preocupación el hecho de que todavía no hemos encontrado una verdad a un dicho de Toledo desde que fue lustrabotas de Cabana hasta cómo logró inscribir a su partido aparentemente con firmas fraudulentas", señaló.

El funcionario acotó que el exmandatario "es una persona que tiene problemas notorios" y que lo que refiere a su estado de salud "lo tendrá que establecer informes médicos que tendrán que ser corroborados" ´porque consideró que "dentro de los penales también existe la figura de la corrupción".

"Si se corroborra que está al borde la muerte, que está gravemente enfermo, la Comisión determinará porque tampoco es un ámbito político", enfatizó el integrante del Gabinete Ministerial que lidera Luis Galarreta.

¿Qué sucedería si se corroba que el cáncer que padece Toledo es terminal?

Sin embargo, el ministro Álvarez puntualizó que "si se corrobora que el cáncer es terminal, no se puede esperar que una persona muera en la cárcel". No obstante, comentó que en el Perú "hay más de 500 mil personas con cáncer que van a trabajar a diario y están luchando a diario contra el mal".

"Lo que me preocupa es el mensaje que le damos a la juventud y a aquellas personas que están ingresando a la política. Si estamos pensando que una persona que por lo menos se ha apropiado de más de 38 millones de dólares del Perú (...) que por cumplir 80 años pider ser liberado para vivir en su casa. Entonces le estamos diciendo a los jóvenes que sí es válido robar lo más que se pueda para luego pensar en un indulto", señaló.

En síntesis, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez descartó que el Gobierno de Keiko Fujimori otorgue el indulto al expresidente Alejandro Toledo, quien ha solicitado que se evalúe dicha posibilidad. El funcionario indica que se debe corroborar el estado de salud del exmandatario a través de informes médicos.