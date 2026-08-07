Cambista asesinado en el Mercado Central: Municipalidad de Lima revela cómo fue la captura del presunto autor

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima difundió un comunicado oficial tras el asesinato de un cambista frente al Mercado Central Ramón Castilla, en el Cercado de Lima, cerca al Barrio Chino. El hecho ocurrió la mañana de este viernes 7 de agosto en la cuadra 6 del jirón Ucayali y generó alarma entre comerciantes y transeúntes en la zona.

La comuna capitalina detalló cómo se produjo la intervención de los presuntos responsables y las acciones inmediatas desplegadas para colaborar con la investigación policial y apoyar a las víctimas que resultaran afectadas, entre ellas, un joven herido durante el feroz ataque.

La intervención del Serenazgo

Según el documento, el personal de Serenazgo de Lima, a través de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), logró intervenir en tiempo récord a dos presuntos implicados en el ataque. Uno de ellos fue ubicado en las inmediaciones del lugar, mientras que el segundo fue detenido dentro del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, con apoyo de un comerciante.

En el operativo se hallaron una motocicleta lineal, la cual había chocado con la puerta del recinto durante su intento de escape, una mochila y dos cascos, elementos que fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/Bq1yPwrOpZ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 7, 2026

Seguimiento y coordinación

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó personalmente el caso y coordinó con las áreas competentes para garantizar que se cumplan las diligencias necesarias. La comuna también puso a disposición de las autoridades las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Control de Operaciones (C2) y las bodycams del personal de UNOES, con el fin de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

Cámaras de seguridad en el recinto también captaron el momento en que los detenidos estrellaron la moto en la entrada del recinto y trataron de escapara a través del interior de este, además del momento en que personal del mercado ayudó con la captura.

#MercadoCentral l Nuestras cámaras de videovigilancia registraron la intervención en tiempo récord del Serenazgo de Lima a través del personal UNOES, ante un hecho de violencia ocurrido en la cuadra 6 del jr. Ucayali.



Los dos presuntos implicados fueron puestos a disposición de... pic.twitter.com/fcl2W5Muqc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 7, 2026

Víctimas y condolencias

El comunicado confirmó que, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el cambista falleció y otra persona resultó herida en el ataque producto de un impacto de bala en el brazo derecho. La Municipalidad expresó sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y deseó la pronta recuperación del joven afectado.

El asesinato frente al Mercado Central expone nuevamente la vulnerabilidad de las zonas comerciales del Cercado de Lima ante la criminalidad. La rápida intervención del Serenazgo y la captura de dos presuntos implicados representan un avance en la investigación, pero también reflejan la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos de alta concurrencia.