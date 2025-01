A Dina Boluarte no le importa la seguridad ciudadana, afirma Allison: "Le interesa durar hasta 2026"

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva para Exitosa, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, se refirió a la seguridad ciudadana y la prioridad que la mandataria, Dina Boluarte, le está dando. Acotó que a ella realmente no le importaría la vida de los peruanos y que, en su lugar, solo piensa en quedarse hasta 2026.

¿A Dina Boluarte no le interesa la seguridad ciudadana?

En diálogo con Karina Novoa, para Informamos y Opinamos, el político detalló que la lucha contra la delincuencia no es realmente una prioridad para el Gobierno. Asimismo, aseguró que esta misma gestión ha impulsado o aprovechado normas expedidas por el Congreso, que no benefician la pelea contra los actos delictivos.

"Para la presidenta del Perú, repito, la seguridad ciudadana no interesa. La vida de ustedes y de la familia que aman, no le interesa a la señora presidenta. Le interesa durar hasta el 28 de julio del 2026, pero mientras tanto, ayudar a sus amigos. Como en este caso, que no haya detención preliminar porque podría afectarle a gente cercana a ella. Esto es vergonzoso", complementó.

En ese mismo sentido, el burgomaestre de la comuna limeña enfatizó en que es un insulto a la patria que el Congreso haya promulgado leyes que no son de apoyo o que tienen un criterio para la lucha contra la delincuencia. Acotaron que esto se ve agravado cuando, en pared con el Ejecutivo, no apoyan a mejorar la política contra la criminalidad.

"Un Congreso que aprueba esa norma que es, la verdad, un insulto a la vida de los peruanos y a la patria. Y ella, encima cuando se rectifica, porque la prensa presionó, se demoran en promulgar y el último día dice 'hay que resolver cosas'", indicó.

Gobierno descarta toque de queda en Trujillo

Pese a lo ocurrido pasada la media noche del 20 de enero, el Gobierno de la mandataria, Dina Boluarte, no declaró el toque de queda, pese al atentado contra la Fiscalía de Trujillo. En conferencia, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno no dispondrá de la medida, sin embargo, acotó que no la descartan para un futuro.

"Con relación al pedido de toque de queda, quiero informar que no descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria. Para esto escucharemos a las autoridades policiales y a las Fuerzas Armadas, y si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento esa medida no se va a adoptar", comentó el premier.

