Abogado de víctimas de Barrios Altos y La Cantuta: "Alberto Fujimori tiene la categoría de lesa humanidad"

El abogado de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Juan José Quispe, criticó las declaraciones del congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, y aseguró que el expresidente Alberto Fujimori tiene "la categoría" de lesa humanidad.

En entrevista con Exitosa, durante el programa Informamos y Opinamos, el letrado se refirió a la participación del parlamentario Alejandro Aguinaga, durante el debate de la cuestionada ley que busca prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos ante de 2002.

En ese sentido, el letrado criticó al parlamentario fujimorista por decir que el expresidente no se encuentra sentenciado por crímenes de lesa humanidad y criticó que con este propuesta legislativa la prescripción de sus delitos.

"Mal hace el señor Aguinaga en confundir a la población y señalar que el señor Fujimori no fue condenado. Yo no sé por qué él no lee la parte que tiene la categoría de lesa humanidad. A Fujimori se le condena por secuestro, desaparición y asesinato, con la categoría de lesa humanidad. Por eso es que el señor tiene un régimen donde los crímenes no prescriben", sostuvo.