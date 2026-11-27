27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exhortó a la presidenta Keiko Fujimori a implementar las propuestas de seguridad planteadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), tras el violento asalto armado registrado en la Costa Verde, a la altura del Callao.

Renzo Reggiardo sobre atentado en la Costa Verde

El burgomaestre advirtió que este tipo de hechos criminales perjudica la imagen de la capital y del país, por lo que pidió tomar medidas urgentes para enfrentar la delincuencia.

Durante sus declaraciones, Renzo Reggiardo reiteró su propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad, iniciativa que, según indicó, fue planteada anteriormente por la comuna limeña como parte de las acciones para combatir los hechos criminales.

"Vuelvo a invocar a la presidenta de la República que tome algunas medidas que hemos humildemente sostenido. Hemos planteado la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad, pero, sin duda, estas imágenes no son convenientes para nuestra ciudad capital", manifestó.

Asimismo, el alcalde señaló que el Gobierno tiene las facultades para adoptar las disposiciones que considere necesarias frente a la inseguridad ciudadana. No obstante, insistió en que se debe recuperar el control de la situación y evitar que se repitan episodios violentos como el ocurrido en la Costa Verde.

"Lo que yo manifestaba es que se tiene que tomar ya el control de la situación de la inseguridad. No podemos permitirnos los peruanos eventos como el que hemos tenido que ver a través de un video esta mañana de un asalto. Eso daña a la ciudad, al país y es momento de tomar el control", sostuvo.

Asalto armado en la Costa Verde dejó dos heridos

El pronunciamiento de Reggiardo se produjo luego del ataque armado contra una camioneta blindada en la Costa Verde, en el Callao. Dos personas resultaron heridas cuando se dirigían al aeropuerto y fueron interceptadas por un grupo de delincuentes.

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