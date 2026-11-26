26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026 en Cusco, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó la gestión de gobiernos anteriores y sostuvo que su incapacidad ha generado desconfianza en el sector empresarial.

Cuestionamientos a la gestión previa y trabas regulatorias

En su discurso de cierre en territorio cusqueño, la jefa de Estado responsabilizó a las administraciones pasadas y al exceso normativo por el deterioro de la credibilidad institucional frente a los agentes económicos y la ciudadanía.

"La incapacidad de los gobiernos de turno junto a una maraña de regulaciones que frenan la inversión pública y privada han generado desconfianza en los empresarios, en los emprendedores y en la población", señaló.

De acuerdo con lo expuesto por la titular del Ejecutivo, la acumulación de disposiciones administrativas y controles burocráticos limitó el dinamismo tanto de los proyectos estatales como de las iniciativas provenientes del capital privado.

Este diagnóstico fue presentado durante el bloque final del encuentro empresarial, espacio en el que el Ejecutivo expuso los ejes de su política económica y de simplificación normativa frente al empresariado nacional.

Obras paralizadas y reforma de licencias administrativas

Asimismo, Fujimori incidió en las dificultades operativas que enfrentan los inversionistas debido a la demora en la obtención de autorizaciones y a la falta de continuidad en la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

"¿Cómo confiar en un Estado que promete obras, las empieza y nunca las termina? ¿ Cómo confiar cuando conseguir una licencia puede invertir años entre los trámites confusos y los requisitos contradictorios eso es lo que exactamente estamos cambiando", indicó la mandataria.

Según detalló durante su intervención en el foro empresarial, el Gobierno viene impulsando una serie de modificaciones orientadas a reducir sustancialmente los plazos de aprobación de permisos, unificar criterios técnicos entre ministerios y eliminar superposiciones en los requisitos exigidos por las distintas entidades públicas.

Este paquete de ajustes busca corregir las demoras acumuladas en expedientes técnicos y autorizaciones municipales o sectoriales que históricamente han detenido la ejecución de capitales.

Con la implementación de estas medidas de reorganización administrativa, el Poder Ejecutivo busca agilizar el inicio de nuevos proyectos de inversión, destrabar iniciativas que permanecieron detenidas en etapas previas y asegurar la culminación efectiva de la infraestructura comprometida ante el sector productivo y la ciudadanía en las diversas regiones del país.

En ese sentido, Keiko Fujimori reiteró ante los participantes del CADE Ejecutivo 2026 que la simplificación de trámites y la culminación de obras constituyen prioridades de su administración para restablecer la previsibilidad y la confianza empresarial en el país.