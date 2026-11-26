26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori exhortó al Congreso a debatir y aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), durante la clausura del CADE Ejecutivo 2026 en Cusco.

Keiko Fujimori pide al Congreso debatir y aprobar la Ley MAPE

En su intervención, la presidenta de la República, pidió impulsar la formalización del sector y adoptar decisiones políticas para resolver una problemática que, según indicó, lleva más de una década sin avances significativos.

También, la mandataria recordó que el proceso de formalización minera ha sido prorrogado en reiteradas oportunidades, sin lograr resultados concretos. En ese sentido, cuestionó que, durante los últimos 14 años, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) haya sido extendido cinco veces, mientras que la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales continúa pendiente.

"Ahora les pido que sea esa misma disposición para debatir y aprobar la ley de la pequeña minería y minería artesanal, la ley MAPE. En 14 años se ha prorrogado cinco veces el Registro Integral de Formalización Minera, el Reinfo", manifestó durante su discurso.

Mandataria pide tomar decisiones políticas

La jefa de Estado sostuvo que los esfuerzos realizados hasta el momento han sido insuficientes para concretar la formalización de los trabajadores y operadores de la pequeña minería. Por ello, instó a las autoridades a dejar atrás las postergaciones y avanzar en la aprobación de una normativa que permita abordar esta situación.

"Se avanzó casi nada, la formalización sigue pendiente. Mi mensaje a todo el Perú es tiempo de avanzar, tiempo de formalizar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar decisiones políticas por muy difíciles que sean", expresó Keiko Fujimori.

¿Qué busca la Ley MAPE?

Dicha iniciativa legislativa denominada Ley MAPE, busca establecer estándares y condiciones específicas para la pequeña minería y la minería artesanal, considerando las particularidades de estas actividades y diferenciándolas de las exigencias que se aplican a la gran minería.

El objetivo es contar con un marco normativo que responda a las características y necesidades de este sector, a fin de facilitar que los trabajadores y operadores mineros puedan avanzar hacia la formalización de sus actividades.

Con este planteamiento, la presidenta Keiko Fujimori reiteró la necesidad de que el Congreso priorice el debate de la Ley MAPE, con la finalidad de impulsar cambios en el proceso de formalización minera y establecer reglas acordes con la realidad de los pequeños productores y mineros artesanales, luego de tanta postergación.