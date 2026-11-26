26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados aprobó invitar al canciller Carlos Espá al Pleno para que explique las fallas técnicas de la misa del papa León XIV, realizada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. También deberá aclarar la posición del Perú sobre su adhesión al llamado Escudo de las Américas.

Una votación dividida en el pleno

La propuesta salió con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, tras cerca de una hora de debate. Después, el presidente de la Cámara, Óscar Reto, anunció una Junta de Portavoces para fijar la fecha en que el canciller deberá ir al Parlamento. El pleno pasó a un cuarto intermedio de una hora mientras se hacían esas coordinaciones.

¿Qué deberá explicar el canciller?

El Pleno aprobó la invitación con carácter de urgencia. Espá deberá informar sobre los inconvenientes registrados en la ceremonia religiosa y sobre los alcances de la participación peruana en el Escudo de las Américas.

Esta iniciativa de cooperación en seguridad regional es coordinada por Estados Unidos. Varios legisladores de oposición cuestionan que el Ejecutivo haya anunciado la adhesión del Perú.

El #PlenoDeDiputados aprobó la moción 1105, que propone invitar, con carácter de urgencia, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para informar sobre "el Escudo de las Américas" y la visita del papa León XIV. https://t.co/3JQ9uCZhjp — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 26, 2026

Siguientes pasos

Tras la votación, el presidente de la Cámara, Óscar Reto, convocó a una Junta de Portavoces para fijar la fecha en que el canciller acudirá al Parlamento. La sesión plenaria se suspendió durante una hora mientras se realizaba esa coordinación.

Nota en desarrollo...