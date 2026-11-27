27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibe en Palacio de Gobierno a su homólogo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, con el objetivo de encabezar conjuntamente el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

Esta instancia de coordinación diplomática y política de alto nivel busca consolidar la relación entre ambas naciones y fijar compromisos conjuntos de trabajo en áreas estratégicas de interés común.

Reactivación del mecanismo bilateral y firma de acuerdos

La jornada oficial en la sede del Ejecutivo marca el restablecimiento formal de este espacio de diálogo gubernamental, cuya última edición se llevó a cabo en octubre de 2021 en la ciudad de La Paz, retomando así una agenda directa de cooperación tras cinco años de pausa.

Durante el desarrollo de la cumbre, los jefes de Estado y sus respectivos equipos ministeriales suscribirán la Declaración Presidencial de Lima 2026, documento marco que formaliza los entendimientos políticos alcanzados entre ambas administraciones.

De manera complementaria, ambos gobiernos aprobarán el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, instrumento técnico diseñado para recoger la voluntad bilateral de adoptar y ejecutar metas concretas de cooperación y desarrollo en beneficio directo de los ciudadanos peruanos y bolivianos.

A través de la puesta en marcha de estos acuerdos, las delegaciones apuntan a institucionalizar mecanismos de seguimiento periódico que aseguren el cumplimiento efectivo de los proyectos pactados durante la cita en la capital peruana.

#EnVivo La presidenta Keiko Fujimori recibe a su homologo de Bolivia, Rodrigo Paz, en Palacio de Gobierno como parte del VII Gabinete Binacional Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I [Míralo en VIVO-Solo Extranjero- en #tvGO] [Link en la biografía ↑] https://t.co/4yVOPJcQ9h — Canal N (@canalN_) November 27, 2026

Cinco ejes temáticos con énfasis en la integración fronteriza

De acuerdo con la agenda establecida para esta séptima edición del Gabinete Binacional, las mesas de trabajo entre los ministerios de ambos países se estructuran sobre cinco ejes principales de articulación sectorial.

El primer bloque comprende el impulso al comercio exterior y las inversiones bilaterales, acompañado por un segundo eje enfocado en la cooperación en materia de seguridad y defensa frente a amenazas transnacionales compartidas.

Asimismo, los equipos técnicos abordarán la integración fronteriza, física, energética y logística, junto con la gestión conjunta de los recursos hídricos y el desarrollo sostenible en las cuencas compartidas, incorporando además un quinto pilar dedicado a las políticas migratorias y sociales.

El propósito central de estas conversaciones radica en dinamizar iniciativas productivas y de servicios públicos que generen un impacto tangible en la calidad de vida de ambas poblaciones, priorizando la atención de las comunidades asentadas en las zonas de frontera.

En ese sentido, Keiko Fujimori encabeza junto al mandatario boliviano Rodrigo Paz una jornada diplomática orientada a reimpulsar la integración regional y formalizar compromisos bilaterales de ejecución inmediata entre el Perú y Bolivia.