26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el día de mañana, viernes 27 de noviembre, se llevará a cabo en Lima el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, encuentro de alto nivel que contará con la participación de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

De acuerdo con lo señalado por la Cancillería, también se firmará la Declaración Presidencial de Lima 2026 y el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, con la finalidad de "adoptar y ejecutar compromisos concretos" de cooperación y desarrollo en favor de ambos países sudamericanos.

🇵🇪🤝🇧🇴 ¡Perú y Bolivia, 200 años de historia y un futuro de más integración! Lima será sede del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, que constituye el mecanismo de diálogo político bilateral de más alto nivel, mediante el cual la Presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y el Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fortalecerán la cooperación bilateral y adoptarán compromisos concretos en materia de comercio e inversiones, seguridad, conectividad y desarrollo sostenible. ¡Más integración y oportunidades para nuestros pueblos! 🌎 November 26, 2026

Agenda del encuentro de alto nivel

Según la institución a cargo del ministro Carlos Espá, la reunión de alto nivel se da en marco del bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. En ese contexto, ambos mandatarios fortalecerán la cooperación bilateral y adoptarán compromisos concretos en materia de comercio e inversiones, seguridad, conectividad y desarrollo sostenible.

Asimismo, se abordarán los principales temas estratégicos de la relación bilateral entre Lima y La Paz y se definirán nuevos compromisos en: comercio e inversiones, seguridad y defensa, integración fronteriza, conectividad, recursos hídricos, desarrollo sostenible y asuntos sociales y migratorios.

Cabe precisar que, este será el segundo encuentro que sostendrán Keiko Fujimori y Rodrigo Paz en la capital peruana, puesto que, este último visitó a Lima en julio último, durante la ceremonia de juramento de la mandataria peruana.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, llevo a cabo una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para reafirmar los lazos internacionales, impulsar alianzas estratégicas y trabajar unidos por objetivos que beneficien a ambas naciones. https://t.co/kJ451g3OqZ — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026

Del mismo modo, este jueves 26 de noviembre, el canciller Carlos Espá recibió en Torre Tagle a su homólogo de Bolivia, Héctor Huanca, donde puntualizaron los últimos detalles del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

Senado analizará pedido de viaje de Keiko Fujimori a Colombia

El Pleno del Senado de la República debatirá este viernes 27 de noviembre el pedido del Poder Ejecutivo, a fin de que se autorice el viaje a Colombia de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, previsto para el 3 de diciembre, como parte de la realización del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, en donde tiene agendada una reunión con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

El evento que reúne a las máximas autoridades de gobierno del Perú y Colombia está programado a celebrarse en la ciudad de Barranquilla. Asimismo, se tiene prevista la suscripción de la Declaración Presidencial de Barranquilla y la adopción del Plan de Acción de Barranquilla, que recogerá los compromisos acordados por las instituciones de ambos países, con plazos definidos para su ejecución durante 2027.

Del mismo modo, el encuentro brindará a ambos presidentes la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la coordinación en los espacios de integración regional, como, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, y sobre las posibilidades de ampliar el comercio y las inversiones entre los dos países.

Según la agenda prevista, el Gabinete Binacional Perú-Colombia estará organizado en cinco ejes temáticos, que comprenden asuntos sociales; asuntos ambientales y mineros; comercio, turismo e inversiones; seguridad y defensa; así como asuntos migratorios y de desarrollo e integración fronteriza.

Finalmente, de aprobarse el pedido en el Congreso, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará temporalmente del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.