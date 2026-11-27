27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/11/2026
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó al Senado que se suspende el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia. Con ello, la mandataria no participará en el Encuentro Presidencial ni en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.
Oficio de la Presidencia de Consejo de Ministros al Senado
El documento está fechado el 27 de noviembre de 2026 y lo firma el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde. Está dirigido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales. Lleva sello de recepción de la Presidencia del Senado con la misma fecha.
La presidenta Keiko Fujimori confirmó también, a través de sus redes sociales, la postergación del viaje a Colombia. Allí tenía previsto participar en el Encuentro Presidencial con su similar, Abelardo de la Espriella, y en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.
Permiso solicitado para el 3 de diciembre
El viaje a Colombia, previsto para el 3 de diciembre, tenía como fin concretar reuniones bilaterales. Para ello, el Ejecutivo había pedido al Senado autorización para que la presidenta saliera temporalmente del país para participar en el Encuentro Presidencial y en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, que se realizaría en Barranquilla. Sin embargo, encuentro entre jefes de Estado quedará sin efecto momentáneamente.
Emergencia por lluvias en el norte
Según el informe, la suspensión responde a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente Piura, a causa de las intensas lluvias. También responde a la necesidad de priorizar las acciones del Gobierno para atender a la población que ha sido duramente afectada. Por ello se decidió suspender el encuentro binacional y, en consecuencia, el viaje.
Sin debate ni votación en el Pleno
La PCM comunica la decisión para que la solicitud de autorización no sea sometida a debate ni votación en la sesión del Pleno del Senado convocada para hoy. El oficio añade que, posteriormente, se formalizará el retiro de la solicitud mediante la comunicación oficial correspondiente. Esa comunicación irá acompañada del respectivo acuerdo del Consejo de Ministros.