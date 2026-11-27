27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó al Senado que se suspende el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Colombia. Con ello, la mandataria no participará en el Encuentro Presidencial ni en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

Oficio de la Presidencia de Consejo de Ministros al Senado

El documento está fechado el 27 de noviembre de 2026 y lo firma el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde. Está dirigido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales. Lleva sello de recepción de la Presidencia del Senado con la misma fecha.

La presidenta Keiko Fujimori confirmó también, a través de sus redes sociales, la postergación del viaje a Colombia. Allí tenía previsto participar en el Encuentro Presidencial con su similar, Abelardo de la Espriella, y en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones. He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy. Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 27, 2026

Permiso solicitado para el 3 de diciembre

El viaje a Colombia, previsto para el 3 de diciembre, tenía como fin concretar reuniones bilaterales. Para ello, el Ejecutivo había pedido al Senado autorización para que la presidenta saliera temporalmente del país para participar en el Encuentro Presidencial y en el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, que se realizaría en Barranquilla. Sin embargo, encuentro entre jefes de Estado quedará sin efecto momentáneamente.

Emergencia por lluvias en el norte

Según el informe, la suspensión responde a la situación de emergencia que afronta el norte del país, particularmente Piura, a causa de las intensas lluvias. También responde a la necesidad de priorizar las acciones del Gobierno para atender a la población que ha sido duramente afectada. Por ello se decidió suspender el encuentro binacional y, en consecuencia, el viaje.

Sin debate ni votación en el Pleno

La PCM comunica la decisión para que la solicitud de autorización no sea sometida a debate ni votación en la sesión del Pleno del Senado convocada para hoy. El oficio añade que, posteriormente, se formalizará el retiro de la solicitud mediante la comunicación oficial correspondiente. Esa comunicación irá acompañada del respectivo acuerdo del Consejo de Ministros.