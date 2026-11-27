27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ámbito deportivo está de luto tras confirmarse que un arquero de 37 años murió tras su lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado en mayo del 2026. Amigos, familiares y futbolistas lamentan su pérdida con emotivos mensajes en redes sociales.

¿Qué arquero que murió tras su lucha contra el cáncer?

El fútbol internacional atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de un reconocido deportista que perdió la vida a los 37 años. La noticia fue comunicada por las instituciones deportivas con las que estuvo vinculado, que expresaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

De acuerdo a los últimos reportes, se trataría de Ingvar Jónsson, guardameta islandés que falleció el miércoles 25 de noviembre, luego de luchar contra el cáncer que le diagnosticaron en mayo de este año. La pérdida del arquero fue confirmada al día siguiente por la Federación Islandesa de Fútbol.

"Con profundo pesar y gran tristeza, comunicamos que nuestro querido amigo y compañero Ingvar Jónsson, portero del Víkingur, falleció, en brazos de sus seres más cercanos. El club y todos los aficionados del Víkingur están junto a su familia y sus seres queridos", escribió el club en su cuenta oficial de X.

Según se precisó, la enfermedad de Ingvar Jónsson se hizo especialmente visible el pasado mes de junio del presente año, cuando la selección islandesa disputó un encuentro amistoso frente a Argentina en Estados Unidos, como parte de la preparación de la Albiceleste para el Mundial.

Luto en el fútbol: el último adiós a Ingvar Jónsson

Medios internacionales como 'El Tiempo', precisaron que el portero que había disputado ocho encuentros con la selección absoluta de Islandia, y quien fue homenajeado por Argentina durante una concentración previa a su encuentro amistoso (posaron juntos sosteniendo una camiseta con el apellido de Jónsson, como muestra de acompañamiento tras su diagnóstico de cáncer).

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, el guardameta inició un proceso de quimioterapia. Sin embargo, su estado de salud no logró mejorar y finalmente falleció a los 37 años, acompañado por sus seres queridos. Su pérdida generó muestras de solidaridad entre sus compañeros de selección y clubes de su país.

Það er með miklum söknuði og djúpri sorg sem við greinum frá því að okkar kæri vinur og samherji Ingvar Jónsson, markvörður Víkings, lést miðvikudaginn 25. nóvember, í faðmi sinna nánustu. Hugur félagsins og allra Víkinga er hjá fjölskyldu hans og ástvinum. Við sendum þeim okkar dýpstu samúðarkveðjur. Virðingarfyllst. Knattspyrnufélagið Víkingur ❤️🖤 Lee también Famoso FUTBOLISTA es condenado a prisión suspendida por conducción temeraria: esto se sabe November 26, 2026

¿Quién fue el arquero Ingvar Jónsson?

Ingvar Jónsson nació el 18 de octubre de 1989 en Islandia y dedicó gran parte de su vida al fútbol. Se desempeñó como arquero y desarrolló una extensa trayectoria tanto en su país como en el exterior.

Jugó en equipos islandeses como Njarðvík, Stjarnan y Víkingur Reykjavík, además de pasar por clubes de Noruega, entre ellos Start, Sandnes Ulf y Sandefjord, y por Viborg, de Dinamarca. También representó a Islandia en las categorías juveniles y disputó ocho encuentros con la selección mayor.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera fue su participación en el plantel que disputó la Eurocopa de Francia 2016, en la que Islandia llegó a los cuartos de final tras eliminar a Inglaterra.

Es así como se reportó que el fútbol islandés está de luto tras el anuncio del fallecimiento del arquero Ingvar Jónsson a los 37 años al ser víctima de un cáncer que le fue detectado en el mes de mayo de 3206. Amigos y clubes de fútbol le dieron el último adiós.