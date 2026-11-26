26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que acudirá a tres citaciones del Congreso para responder por el Escudo de las Américas y las fallas técnicas durante la misa que celebró el papa León XIV en la base aérea Las Palmas, donde presentará un informe técnico.

Ante los medios, el canciller precisó que el martes 1 de diciembre asistirá por la mañana a la Comisión de Constitución del Senado y, por la tarde, al Pleno de la Cámara de Diputados. Asimismo, el miércoles 2 de diciembre acudirá a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

#EnVivo | El canciller Carlos Espá anunció que presentará un informe técnico ante el Senado y la Cámara de Diputados para responder a las interrogantes sobre la organización de la visita del papa León XIV al Perú.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/rIe2VNsMg7 — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Visitas previas al Congreso y fallas técnicas en la misa

Como se sabe, el titular de la Cancillería recordó que acudió al Parlamento en cinco oportunidades por el Escudo de las Américas y reiteró su disposición a responder ante los pedidos del legislativo sobre su trabajo en el ministerio.

"Reconocemos el rol fiscalizador del Congreso y creemos que esta va a ser una oportunidad para nosotros para ir a explicar", manifestó Carlos Espá.

En esa línea, precisó que las fallas en Las Palmas involucraron a los grupos electrógenos de generación eléctrica y las pantallas del evento. Sobre las advertencias previas y requisitos de empresas contratadas, revelados por Cuarto Poder, señaló que se reserva esos detalles para el Congreso.

Ante ello, sostuvo que los contratos y actas suscritas por las partes involucradas fueron publicados por su sector, y pidió que los informes periodísticos consideren la totalidad de la documentación disponible.

Descargos por los ocho millones de soles

Cabe mencionar que el ministro negó que la Contraloría General de la República haya emitido un informe advirtiendo un presunto riesgo de pago por ocho millones de soles.

"Estamos preparando un informe muy extenso y vamos a dar a conocer todas las particularidades, todas las circunstancias en que se ha producido", afirmó Carlos Espá.

No obstante, explicó que el organismo de control realizó un control simultáneo a solicitud de la Cancillería durante las etapas de contratación e implementación de los servicios, y añadió que esos informes y actas sustentarán su exposición técnica ante el Legislativo.

En otro momento, destacó la llegada del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para el primer gabinete binacional Perú-Bolivia con la presidenta Keiko Fujimori, orientado a fortalecer las relaciones diplomáticas regionales.