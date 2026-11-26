26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, pidió mediante oficios a sus diputados, senadores y trabajadores en el Congreso el depósito del 10% de su remuneración mensual en la cuenta partidaria. El documento obtenido por La República precisa que las comunicaciones datan del 17 de setiembre y advierten sanciones por incumplimiento.

Según información de ese medio, el pedido no solo alcanza a los parlamentarios, sino también a los afiliados de labor legislativa. Ante ello, la agrupación fijó una escala de aportes por cargo en el Parlamento, amparándose en el estatuto del partido, que califica el incumplimiento como una falta grave.

Sin precedente. Ricardo Belmont oficializa el "diezmo" en el Partido Cívico Obras. Los afectados serán los congresistas, asesores, técnicos y toda autoridad pública que trabaje para la organización política. En la solicitud, que lleva la firma del presidente del partido, se les pide cotizar el 10% de sus haberes líquidos registrados en sus comprobantes de pago. November 26, 2026

Tabla de aportes y oficios enviados

El oficio llegó al parlamentario andino Jahn Toledo Palomino y al diputado Víctor Piñán Mamani. El escrito solicita depositar el dinero desde su cuenta bancaria a la cuenta del partido para garantizar la transparencia de las aportaciones, recordándoles que incumplir genera sanciones internas.

Cabe mencionar que una tabla fija los aportes por cargo. Senadores y diputados deben depositar S/1.179,80 sobre una remuneración neta de S/11.798. Asimismo, los asesores 1 abonan S/1.092,40; los asesores 2, S/895,70; los técnicos, S/609,20; y los asistentes, auxiliares y coordinadores, S/298,80 sobre S/2.988.

No obstante, ese mismo 17 de setiembre, Belmont firmó otra carta para los profesionales y técnicos invitados del Congreso. Allí, el aporte figura con carácter voluntario, aunque el depósito se realiza en la misma cuenta bancaria.

Amparo legal y modalidad de cobro

Como se sabe, la agrupación sustenta estos pedidos en su normativa. Los oficios citan el artículo 98 del estatuto, que establece que parlamentarios, ministros de Estado, funcionarios o empleados con cargo o autoridad pública cotizan mensualmente el 10% de sus haberes líquidos registrados en sus comprobantes de pago.

En esa línea, invocan el artículo 100, según el cual la sanción procede previo establecimiento del reglamento respectivo, y el artículo 99, que trata sobre la declaración jurada de cumplimiento de aportes de todo candidato a elección popular. Por su parte, el artículo 97 señala que los afiliados cotizan un monto fijado por su comité.

Un mensaje de la tesorera de Obras, Lourdes Guerra, indica cómo se cobra al personal. Según información de ese medio, el depósito debe realizarse solo por ventanilla del Banco de la Nación y los parlamentarios deben enviar los vouchers con los datos y montos de los depositantes.