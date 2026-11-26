26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pasada las 6:00 p. m. de este jueves 26 de noviembre, el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, arribó a nuestro país para sostener el día de mañana, el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde se reunirá con la mandataria Keiko Fujimori Higuchi.

El mandatario del país del altiplano fue recibido, en representación del Gobierno peruano, por el canciller Carlos Espá, quien en la previa sostuvo un encuentro con su homólogo boliviano Héctor Huanca.

Ejes temas estratégicos que tendrá el encuentro de alto nivel

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión de alto nivel se da en marco del bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia.

En ese contexto, ambos mandatarios fortalecerán la cooperación bilateral y adoptarán compromisos concretos en materia de comercio e inversiones, seguridad, conectividad y desarrollo sostenible, para lo cual, se firmará la Declaración Presidencial de Lima 2026 y el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026.

Asimismo, se abordarán los principales temas estratégicos de la relación bilateral entre Lima y La Paz y se definirán nuevos compromisos en: comercio e inversiones, seguridad y defensa, integración fronteriza, conectividad, recursos hídricos, desarrollo sostenible y asuntos sociales y migratorios.

#EnVivo | El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llegó a Lima para participar en el VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori para abordar temas de seguridad fronteriza y comercio bilateral. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxxtRz November 26, 2026

Reunión tras la reanudación de las relaciones diplomáticas

Es importante señalar que, el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia vuelve celebrarse tras cinco años. En 2021, La Paz fue sede del encuentro que tuvo al entonces presidente boliviano, Luis Arce, y su homólogo peruano Pedro Castillo Terrones.

Tas el intento de golpe de Estado del otrora líder de Perú Libre en diciembre de 2022, el Gobierno de Bolivia y el expresidente Evo Morales reclamaron su libertad, pronunciándose en contra de su sucesora, Dina Boluarte, motivo por el cual, el Poder Ejecutivo retiró a su embajador en La Paz.

No obstante, en octubre del 2025, tras la vacancia aprobada en el Congreso hacia la exmandataria y el posterior juramento de José Jerí en la Presidencia de República, en noviembre del mismo año fue oficializada la reanudación de las relaciones diplomáticas con el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, en febrero último se concretó la restitución de sus respectivos embajadores.

De esta manera, este importante encuentro bilateral volverá a llevarse a cabo en este 2026, con la finalidad de que Keiko Fujimori y Rodrigo Paz busquen "adoptar y ejecutar compromisos concretos" de cooperación y desarrollo en favor de ambos países sudamericanos.