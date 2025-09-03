Alejandro Cavero rechaza retorno de Santiváñez y Demartini a PCM: "Este tipo de reciclajes no le hacen bien al país"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció sobre el reciente retorno al Ejecutivo por parte de Julio Demartini y Juan José Santiváñez, ambos investigados por presuntas irregularidades. Sobre ello, el congresista cuestionó la falta de capacidad de la presidenta Dina Boluarte para convocar a profesionales.

Ante cuestionamientos por presuntas irregularidades

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el congresista consideró que el retorno de ambos ministros a puestos en el Consejo de Ministros (PCM) no contribuyen en hacerle bien al Perú, debido a que son autoridades cuestionadas por casos en sus propias carteras cuando eran parte del Gabinete Ministerial

"Este tipo de reciclajes no le hacen bien al país, la señora Boluarte debería poder tener la capacidad, siendo la máxima autoridad del Estado peruano, de convocar mejor gente (...) No son capaces realmente de abrir el Gobierno para tener una convocatoria de los mejores profesionales", dijo a Canal N.

De tal modo, Cavero cuestionó severamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por insistir en dichos retornos. Según precisó, Boluarte debería convocar a profesionales que sean aptos para liderar las distintas carteras en el Ejecutivo, en lugar de "reciclar" funcionarios que salieron del cargo por diversos motivos.

En #CuentasClaras, el congresista Alejandro Cavero sobre retorno de Juan José Santiváñez y Julio Demartini a PCM: "Ese tipo de reciclajes no le hacen bien al país"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/eIRysYJATt — Canal N (@canalN_) September 3, 2025

En tal sentido, recordó que cuando se censuró, en marzo del 2025, a Juan José Santiváñez, por falta de idoneidad para ejercer el cargo de ministro del Interior, en el marco de la fallida lucha contra la inseguridad, Boluarte lo reemplazó por Carlos Malaver. Este nombramiento fue cuestionado por Cavero. "Van de Guatemala a Guatapeor", expresó

Según el parlamentario, a Boluarte Zegarra le queda menos de un año para culminar su mandato, por lo que debería hacer un "esfuerzo" en buscar "algo mejor de lo que encontró" para liderar los diversos ministerios.

Boluarte debió mantenerse alejada de Demartini

En torno a la designación de Julio Demartini como asesor de Alta Dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego de los cuestionamientos en su contra cuando fue ministro de Desarrollo e Inclusión Social por el caso Qali Warma, Cavero, indicó que la mandataria Dina Boluarte debió alejarlo; sin embargo, buscó "ayudarlo" para que mantenga silencio en torno a las investigaciones.

"Una persona que debería ser radioactiva para la presidenta, es decir, mantenerlo a 100 kilómetros de distancia, lo pone de asesor el Palacio de Gobierno, eso en vez de verse bien, se ve terrible porque parece que ella lo quisiera ayudar o 'comprar' con ese puesto para el silencio de Demartini", enfatizó Cavero.

De esta manera, el congresista Alejandro Cavero cuestionó a la presidenta Dina Boluarte por haber retornado a Julio Demartini y Juan José Santiváñez, al Ejecutivo ante las investigaciones en contra de ambos.