Perú ya tiene su equipo para la Copa Davis ante Portugal: Ignacio Buse encabeza la convocatoria

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El 12 y 13 de setiembre, Perú se jugará una serie importante por la permanencia en el grupo mundial I de la Copa Davis 2025 ante Portugal en el Lawn Tennis de Lima. Para ello, el capitán Luis Horna, presentó a la lista de tenistas que buscarán la hazaña ante los lusos, teniendo a Ignacio Buse como la esperanza.

Buse lidera al equipo

Tras los últimos buenos resultados obtenidos, incluido una semifinal en el Challenger de Cancún y lograr avanzar al cuadro principal del US Open, el jugador de 21 años se presenta como la raqueta número 1. Esta decisión la respalda su puesto 141 en el ranking, siendo el mejor representante nacional.

Pese a su poca actividad reciente, debido a una lesión, el experimentado Juan Pablo Varillas fue designado como el segundo jugador. Actualmente en la casilla 332° de la clasificación de la ATP, disputará el Challenger de Mar del Plata, debutando este martes 2 de setiembre, ante el argentino Lucca Guercio.

El tercer elemento para singles será Gonzalo Bueno, número 203 del escalafón mundial. El trujillano de 21 años consiguió a inicios de agosto su primer título de la categoría Challenger en suelo europeo, al imponerse en el abierto de Liberec, República Checa.

La última carta de 'Lucho' Horna es Alexander Merino de 33 años y especialista en dobles (124°). El zurdo podría hacer dupla con cualquiera de los tres nombres elegidos por el ex tenista, hoy capitán del equipo y que como jugador activo, logró la histórica clasificación al grupo mundial en 2008.

Portugal vendrá con lo mejor

La delegación lusa traerá lo mejor de su repertorio para la serie ante la 'blanquirroja'. Su primera raqueta será Nuno Borges, actual 52 del ranking y que tuvo actividad en el US Open. El raquetista de 28 años avanzó a la segunda ronda, siendo eliminado por Tommy Paul. El segundo es Jaime Faría, 114° del planeta.

El equipo portugués lo completan Henrique Rocha (172°), Frederico Silva (232°) y el doblista Francisco Cabral (26° en su modalidad). El ganador de la llave accederá a los clasificatorios del 2026, mientras que el perdedor a un playoff por la permanencia.

De esta forma, se conoció a los tenistas que representarán a Perú ante Portugal por el grupo mundial de la Copa Davis 2026. Para este enfrentamiento, Ignacio Buse parte como la principal carta de Luis Horna, secundado por el experimentado Juan Pablo Varillas.