Ruth Luque critica designación de Demartini como asesor de la PCM: "El gobierno está acostumbrado a reciclar personas investigadas"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de Dina Bolaurte vuelve a estar en el centro de la polémica luego que se publicara en el diario oficial El Peruano la designación de Julio Demartini como nuevo asesor de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Este hecho se da a poco más de seis meses de haber renunciado al cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social por las constantes denuncias de alimentos en mal estado que fueron repartidos a escolares de diversas partes del país que generó decenas de casos de intoxicación en los menores.

Ruth Luque en contra del regreso de Julio Demartini

Como era de esperarse, esta decisión de Dina Boluarte, en conjunto con el gabinete encabezado por Eduardo Arana, desató una fuerte reacción contraria por por parte de diversos congresistas. Una de ellas fue Ruth Luque quien cuestionó este hecho en un reciente pronunciamiento ante la prensa.

La parlamentaria aseguró que este gobierno está acostumbrado a reciclar personas investigadas haciendo clara referencia no solo a Demartini, sino también a Juan José Santiváñez quien ahora es titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo a su parecer, lo único que busca la presidenta es buscar impunidad ante las investigaciones que se le siguen.

"Están acostumbrado a reciclar y rodearse de un entorno que está investigado de personas que están cuestionadas, pero queda claro que es el entorno en el que confía Dina Boluarte para asegurar una impunidad y ninguna investigación prospere. En el caso del señor Demartini, se le cuestionó por dar comida malograda a los niños" , indicó.

Julio Demartini ahora será asesor de la PCM.

No ofrecen nada nuevo al país

En esa línea, la integrante de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú aseguró que la presencia de estos personajes cuestionados en el Ejecutivo solo sirven para defender a la presidenta de los diversos cuestionamientos en su contra, pero para sus respectivas funciones no aportan nada nuevo.

"Queda claro que sus cartas van entre el señor Santiváñez, Demartini, la señora Leslie Urteaga y van girando entre ellos, cambiando de puesto en puesto, pero al final es lo mismo, termina siendo el mismo círculo corrupto, que solo defiende y no propone nada distinto al país", agregó.

De esta manera, la congresista Ruth Luque criticó duramente el regreso al Ejecutivo de Julio Demartini quien ahora fue designado como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto se da luego que fuera destituido del cargo de ministro de Desarrollo e Inclusión Social.