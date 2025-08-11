Ejecutivo desarrolla quinta Mesa Técnica sobre Formalización Minera este lunes 11 de agosto

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 11 de agosto, el Ejecutivo viene realizando la quinta reunión de la Mesa Técnica sobre Formalización Minera. Según se conoció, en la sesión programada que se lleva a cabo en horas de la tarde, se abordarán temas clave.

Quinta reunión entre Ejecutivo y mineros

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Consejo de Ministros informó sobre el desarrollo de dicho encuentro en donde viene participando el premier Eduardo Arana y otras autoridades, así como representantes de gremios mineros.

"Se desarrolla la quinta reunión de la Mesa Técnica sobre Formalización Minera, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con la participación del ministro de Energía y Minas, congresistas, Defensor del Pueblo, representantes de gremios mineros y autoridades", escribieron en sus redes, este lunes 11 de agosto.

De tal modo, el Ejecutivo reafirmó su compromiso en tener un proceso de formalización para mineros artesanales, el cual sea "ordenado, participativo y sostenible"; ello en el marco de cuestionamientos por parte de dichos mineros quienes, han protestado por la exclusión de más de 50 mil REINFOS del proceso de formalización minera.

En tal sentido, se conoció que en dicha reunión se encuentran presentes no solo autoridades como el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, sino también el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, congresistas y representantes de gremios mineros.

Según precisó el Consejo de Ministros, la sesión de este lunes 11 de agosto, se abordarán temas como:

Avances en el proceso de formalización minera

Propuesta laboral para los trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal

Proyecto de nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal

Confemin se retiró de Mesa Técnica

Cabe mencionar que, este diálogo entre el Ejecutivo y los representantes mineros, se da luego de que Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) anunció su retiro de la participación de la Mesa Técnica sobre formalización minera tras no alcanzar un acuerdo sobre uso de explosivos.

Según indicó el presidente de la Confemin, Franco Máximo Becquer, el último viernes 1 de agosto, se retomarían la movilizaciones de mineros artesanales, debido a que el Gobierno no habría atendido a sus pedidos por el Decreto Supremo sobre el uso de explosivos, que es parte del proceso de formalización minera.

De esta manera, se conoció que este lunes se viene realizando la quinta Mesa Técnica sobre Formalización Minera entre el Ejecutivo y gremios mineros.