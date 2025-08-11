Falleció Miguel Uribe Turbay: Decretan tres días de luto por muerte del senador colombiano, en Bogotá

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Colombia está de luto! La Alcaldía de Bogotá decretó tres días de luto en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida este lunes, 11 de agosto, tras permanecer dos meses en cuidados intensivos debido a las graves heridas sufridas en un atentado durante un mitin político el pasado 7 de junio.

Días de duelo por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ámbito político e internacional amaneció este lunes con la lamentable noticia del deceso del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay. El suceso fue confirmado por su esposa, María Claudia Tarazona, quien se despidió del precandidato presidencial colombiano y agradeció por los años compartidos, prometiendo cuidar de sus hijos.

Uribe Turbay partió a la eternidad debido a las complicaciones neurológicas derivadas de las heridas sufridas en el atentado durante un mitin, a manos de un sicario adolescente, que actualmente está prófugo.

Tras ello, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo por la muerte del senador colombiano, alegando que esta medida tiene como objetivo rendir homenaje a su trayectoria política y expresar solidaridad con su familia.

"Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. En solidaridad (...) se decretará 3 días de duelo ", se lee en su mensaje compartido en X.

Rinden homenaje al fallecido senador colombiano

Seguidamente, el alcalde de Bogotá calificó al precandidato presidencial, quien partió hoy a sus 39 años de edad, como un "gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio".

"Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado", sentenció el burgomaestre colombiano.

Para finalizar, agregó que "su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia", pues bien, no acepta los actos de violencia en su país, que ponen en riesgo lo más profundo de su democracia, que "con tanto tiempo y esfuerzo" les ha costado construir y mantener. Asimismo, se detalló que "las banderas en edificios públicos ondearán a media asta, como símbolo de respeto y de duelo colectivo".

