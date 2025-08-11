Alcalde de Leticia sobre colocación de bandera de Colombia en Santa Rosa: "No fue con autorización del gobierno"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de la polémica por la colocación de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, Exitosa conversó con el alcalde de Leticia, Elquin Uni Heredia, quien descartó que las autoridades hayan sido las responsables del acto.

Niega responsabilidad

En diálogo con nuestro medio, el burgomaestre negó conocer el o los culpables de cometer el hecho irregular, y resaltó la "hermandad" entre peruanos y colombianos tanto entre la sociedad como con las relaciones gubernamentales.

"No tenemos información quien pudo haber sido. Seguro es alguien que quiere generar malestar entre ambos países. Ninguno ha ido con autorización del gobierno o autoridades locales", declaró.

"No se pretende arrebatar tierras"

Consultado si es que él está de acuerdo con lo mencionado por su presidente, Gustavo Petro, evitó dar una respuesta clara, sin embargo, destacó que las respectivas cancillerías deben llegar a un consenso y aclarar el tema en disputa.

En esa línea, resaltó que no se pretende arrebatar tierras, sino entrar a un diálogo. Defendió que Petro no pretende "extralimitarse" o tomarse atribuciones que no le corresponden.

"Se tiene que llegar a un consenso. No se pretende arrebatar tierras. Se debe entrar a un diálogo y conciliar", puntualizó.

PNP llega hasta la zona para retirar bandera colombiana

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, se llevó a cabo el retiro de la bandera colombiana que fue colocada en territorio peruano, en el marco de las tensiones entre Colombia y Perú, por las declaraciones de Gustavo Petro.

En tal sentido, se conoció que hasta el lugar de los hechos en el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como el encargado de la Municipalidad de Santa Rosa, quienes se encargaron de los trabajos de retiro.

El acto fue captado en video, en donde se visualiza las coordinaciones realizadas entre las autoridades. Además, se observa la llegada de embarcaciones fluviales en donde se encontraban más efectivos policiales.

Cabe mencionar que, según los transportistas peruanos que denunciaron el hecho, los sujetos de presunta nacionalidad colombiana que colocaron la bandera de su país, los habrían amenazado al notar que estaban captando el acto en video.

