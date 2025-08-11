Miguel Uribe Turbay: Políticos peruanos lamentan fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el sensible fallecimiento del político colombiano Miguel Uribe Turbay, personalidades políticas e instituciones del Estado extendieron sus más sinceras condolencias por la pérdida del senador de 39 años.

El líder del partido político "Centro Democrático" partió a la eternidad la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de sufrir un grave atentando el pasado 7 de junio durante un mitin en la capital colombiana.

Expresan su pesar

A través de sus plataformas oficiales, el Parlamento peruano expresó su pesar por la muerte del también precandidato presidencial colombiano, luego de permanecer 64 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"El Congreso de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia, por su sensible fallecimiento", comunicó el Legislativo.

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 11, 2025

Quien también lamentó el fallecimiento de Uribe Turbay fue la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enviando un mensaje de consuelo a sus familiares y seguidores. "Lamento profundamente el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Que su familia encuentre consuelo y que su memoria perdure como ejemplo de servicio a su país", suscribió.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 11, 2025

El también expresidente Martín Vizcarra no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de "X" para afirmar que "la democracia está de luto". "A balazos acabaron con la vida del político más votado de Colombia. La violencia es el recurso mortal de las mafias políticas que amenazan la democracia", sostuvo.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 11, 2025

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recordó al senador como "un gran hombre y político". En ese sentido, envió sus condolencias a su familia y a toda Colombia por la "gran pérdida", tal como lo señañó.

SENADOR MIGUEL URIBE: el senador colombiano descansa en paz. Gran hombre y político que ha visto cegada su vida, en plena juventud, a manos de la maldad de los enemigos de la democracia.

@MiguelUribeT @ELTIEMPO pic.twitter.com/9HuChbX3IV — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) August 11, 2025

Mensaje de la Cancillería

A nombre del Gobierno del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió sus condolencias por el deceso de Miguel Uribe Turbay, rechazando todo tipo de violencia que atente contra la democracia y el Estado de derecho en la región.

"El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios", expresó la Cancillería.

El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios.



— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2025

Cabe señalar que, este es el único pronunciamiento del Ejecutivo por la muerte del político colombiano. Con el pasar de las horas se espera un mensaje por parte de la presidenta Dina Boluarte desde Indonesia o del primer ministro Eduardo Arana.

De esta manera, la clase política peruana no es ajena a la tragedia que enluta a toda Colombia desde tempranas horas del día.