Ministro Sandoval repudia colocación de bandera colombiana en territorio peruano: "Condeno la pretensión de Petro"

11/08/2025

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, no dudó en responsabilizar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser el autor intelectual de colocar una bandera del país norteño en la Isla Chinería.

Sandoval señala a Petro

Para Sandoval, Petro sería quien ordenó colocar el pabellón colombiano en la zona ubicada en Loreto, Amazonas, lo que describió como una acción que "vulnera la soberanía del Perú".

El funcionario utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para demostrar su incomodidad y señalar directamente hacia el jefe de Estado del vecino país, enfatizando que la Isla Chinería siempre perteneció a nuestro país.

Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas... — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 11, 2025

"Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana", publicó Sandoval.

PNP llega hasta la zona para retirar bandera colombiana

De acuerdo a información obtenida por Exitosa, hace tan solo minutos se llevó a cabo el retiro de la bandera colombiana que fue colocada en territorio peruano, en el marco de las tensiones entre Colombia y Perú, por las declaraciones de Gustavo Petro.

En tal sentido, se conoció que hasta el lugar de los hechos en el distrito de Santa Rosa, ubicado en Loreto, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como el encargado de la Municipalidad de Santa Rosa, quienes se encargaron de los trabajos de retiro.

🚨 #LOÚLTIMO | En diálogo con Exitosa, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que sujetos colocaron la bandera de Colombia en territorio peruano y detalló que, según testigos, los colombianos llegaron en tres deslizadores.



pic.twitter.com/Br0EOUMcMU — Exitosa Noticias (@exitosape) August 11, 2025

El acto fue captado en video, en donde se visualiza las coordinaciones realizadas entre las autoridades. Además, se observa la llegada de embarcaciones fluviales en donde se encontraban más efectivos policiales.

Cabe mencionar que, según los transportistas peruanos que denunciaron el hecho, los sujetos de presunta nacionalidad colombiana que colocaron la bandera de su país, los habrían amenazado al notar que estaban captando el acto en video.

Exalcalde de Santa Rosa hace llamado al Mindef

Momentos antes, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, indicó recibió la denuncia por parte del presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad, quien primero se intentó comunicar con la Marina de Guerra del Perú; sin embargo no tuvo respuesta alguna.

Ante ello, hizo un llamado al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se mantengan pendientes del patrullaje permanente en la zona fronteriza ante cualquier eventualidad.

"Hago un llamado al ministro que por favor, mande más personal, le dote de deslizadores al Ejército, a la Policía, tienen botes, tienen canoas, no pueden llegar rápido, han ido en botes particulares, a la Marina también que esté pendiente de nuestras riveras", enfatizó Yovera.

