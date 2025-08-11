Ministro de Defensa responde a Petro por distrito Santa Rosa: "Busca crear un conflicto que para él es favorable""

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, en entrevista con Panorama, defendió la soberanía del Perú hacia el distrito de Santa Rosa y la Isla Chinería. En esa línea, indicó que "no existe discusión política ni jurídica" que demuestre que este territorio, ubicado en Loreto, no pertenece a nuestro país.

Astudillo responde a Petro

Durante su intervención, Astudillo respondió que las menciones del dignatario colombiano "definitivamente son una provocación", subrayando que, pese a que las relaciones en ámbitos militares son estrechas, con las declaraciones de Petro en contexto político, se desencadena "se distorsiona" la fraternidad.

"De acuerdo a la coyuntura política, (las intenciones de Petro) son distraer para generar un conflicto que para él, en su mente, puede pensar que le puede ser favorable, pero, incluso la mayoría del pueblo colombiano, según los tratados pactados, que la Isla Chinería y, por lo tanto, el distrito de Santa Rosa, es peruano", declaró.

En ese sentido, el funcionario defendió su argumento, señalando que la presencia del Estado peruano en el sector se ha hecho mucho más notorio, con la instalación de oficinas del Reniec, Banco de la Nación, así como disposición de la Policía Antidrogas, a fin de combatir los problemas de narcotráfico que, lamentablemente, azotan el lugar.

Reconoce falta de efictividad del Estado

En la conversación con el programa periodístico, el ministro de Defensa aceptó que, pese a que el distrito de Santa Rosa cuenta con centros médicos, unidades de control fluvial de la Marina de Guerra del Perú, y demás oficinas del Estado, "falta efectividad" del Ejecutivo.

Bajo ese contexto, garantizó que se continuará trabajando durante este último periodo de gestión para reforzar a la comunidad loretana. Enfatizó que, como muestra de ello, en el año 2024 Santa Rosa se convirtió en distrito, ya que anteriormente era centro poblado.

Por último, agradeció la conducta patriótica de los pobladores de la zona, quienes, pese a los errores que él mismo reconoció, se mostraron orgullosos y contentos de ser peruanos. "Vamos a hacer más efectivo el apoyo del Estado en esta zona de Loreto", puntualizó.

Asimismo, reafirmó que su gestión se compromete a asegurar el entrenamiento efectivo de las Fuerzas Armadas para estar preparados ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la soberanía nacional.

De esta manera, se conoció que Walter Astudillo, ministro de Defensa, respondió a las críticas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus afirmaciones sobre la Isla Chinería y el distrito Santa Rosa.