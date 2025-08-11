Cavero a Gustavo Petro: "Que pare porque encontrará un pueblo dispuesto a defender su soberanía con sangre"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, calificó como una "agresión" que se colocara la bandera colombiana en Santa Rosa y advirtió a Gustavo Petro que, si continúa con sus declaraciones, encontrará a un "pueblo dispuesto a defender su soberanía con sudor, lágrimas y sangre".

Envía mensaje a Gustavo Petro

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario envió directamente un mensaje al presidente de Colombia luego de haberse denunciado desde Santa Rosa, la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano, presuntamente como "acto de provocación".

"Decirle bien clarito al señor Petro que pare, que no se le ocurra cruzar el Rubicón porque va a encontrarse con un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía con sudor, con lágrimas y con sangre", dijo a la prensa, este lunes 11 de agosto.

De tal modo, Cavero fue enfático al pedirle a Gustavo Petro que pare con dichos actos que generan más tensión entre Perú y Colombia. Según precisó, el Estado peruano deberá responder firme y contundentemente no solo por este último hecho, sino por los actos anteriores que también contribuyen a que se genere un posible conflicto, "Que no se pase de la raya", indicó,

Espera respuestas del Gobierno colombiano

En tal sentido, el parlamentario rechazó el hecho de que ciudadanos colombianos hayan colocado una bandera de su país en el distrito de Santa Rosa. Esto fue calificado como un acto de "afrenta y agresión" que el territorio peruano no debe permitir.

Además, Alejandro Cavero fue consultado sobre el sobrevuelo de una aeronave militar colombiana sobre espacio aéreo peruano sin permisos. Sobre ello, el congresista indicó que Petro debe responder la nota de protesta enviada por el Perú, en donde piden explicación sobre dicho acto.

Arturo Alegría también se pronunció

En otro momento, el parlamentario Arturo Alegría también respondió sobre este hecho y aseguró que no espera nada del presidente colombiano, que fue quien dio inicio a la controversia por el distrito de Santa Rosa.

"Creo que ya del presidente Petro ya no se espera absolutamente nada, creo que es una persona que debería preocuparse más por la seguridad de su país", señaló Alegría.

De esta manera, el legislador Alejandro Cavero, se pronunció respecto a los últimos actos realizados por parte de Colombia en el marco de la tensión generada por Gustavo Petro por el distrito de Santa Rosa. Según precisó, el presidente colombiano debe parar.