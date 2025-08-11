RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Se pronunció

Bellido pide despliegue inmediato de Ejército, Marina y FF. AA. a Santa Rosa tras colocación de bandera colombiana

A través de sus redes, el parlamentario Guido Bellido rechazó que sujetos colombianos hayan izado una bandera de su país en Santa Rosa, Loreto. "Perú no debe tolerar amenazas o maltratos del Estado colombiano".

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Guido Bellido se pronunció respecto a la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano, exactamente en el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Según precisó, el Perú no puede permitir actos "provocativos", por lo que pidió el despliegue inmediato del Ejército, Marina de Guerra y Fuerzas Armadas (FF. AA.) en dicha zona. 

Hizo un llamado al Ministerio de Defensa

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el parlamentario expresó su rechazo ante este acto que se denunció por parte de pobladores de dicha localidad en la Amazonía peruana, este lunes 11 de agosto, en tempranas horas del día.

"Alertamos al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a tomar acciones inmediatas ante la información recibida sobre el presunto izado de la bandera colombiana en la isla de Chinería", escribió en sus redes sociales, este lunes 11 de agosto.

De tal modo, Bellido indicó que desde el Congreso de la República alertaron al Ministerio de Defensa (Mindef), liderado por Walter Astudillo, así como al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú con la finalidad que tomen acciones inmediatas sobre el izamiento de la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa.

En tal sentido, pidió que personal del Ejército peruano, la Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se dirijan de inmediato a la isla Chinería, en donde se encuentra la localidad de Santa Rosa, territorio peruano que ha sido vulnerado por sujetos colombianos que colocaron una bandera colombiana.

"La soberanía no se negocia, se defiende"

Al haberse denunciado dicho acto, el parlamentario indicó que el Estado peruano no debe permitir actos "provocativos" por parte del Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, quien inició la tensión entre ambos países debido a que acusó una supuesta apropiación de territorio por parte de Perú.

Asimismo, Bellido indicó que no se deben tolerar amenazas o maltratos provenientes presuntamente del Estado colombiano contra los pobladores que habitan en la isla de Chinería, distrito de Santa Rosa, Perú. "La soberanía no se negocia, se defiende", enfatizó.

Cabe mencionar que, estas declaraciones se brindan luego que se conociera que, los pobladores que denunciaron el acto señalaron haber sido víctimas de amenazas por parte de los sujetos que colocaron la bandera de Colombia en Santa Rosa.

De esta manera, el parlamentario Guido Bellido rechazó que sujetos colombianos hayan izado una bandera de su país en territorio peruano, exactamente en Santa Rosa, Loreto. Según indicó, el Estado peruano no debe tolerar amenazas o maltratos provenientes presuntamente del Gobierno colombiano.

