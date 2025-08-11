Miguel Uribe Turbay: OEA lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de conocerse el sensible fallecimiento del político colombiano Miguel Uribe Turbay, vienen pronunciándose ante la sentida pérdida. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no fue la excepción.

OEA da el pésame

A través de un comunicado la OEA expresó su "más profundo pesar por el fallecimiento en el día de hoy del Senador Miguel Uribe Turbay, de Colombia".

La institución recordó al senador Uribe como una persona con principios democráticos, con servicio al público y a la defensa de sus convicciones, que lo convirtieron en una voz respetada en la vida política de Colombia, así como un miembro valioso de la comunidad democrática interamericana.

"Su trágica muerte, producto de un acto de violencia, representa una pérdida profunda para Colombia y para todos quienes creen en el diálogo, la tolerancia y la resolución pacífica de las diferencias", señala el comunicado.

En ese sentido la OEA dio las condolencias a los familiares y al pueblo de Colombia, y expresaron su solidaridad con las instituciones democráticas colombianas. Asimismo, reafirmaron su compromiso con apoyar a Colombia en la protección de sus instituciones democráticas, el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de la cultura de paz que Uribe Turbay buscó defender.

Comunicado de la Secretaría General de la #OEA sobre el fallecimiento del Senador colombiano Miguel Uribe Turbay

🔗https://t.co/Q26bA9fBzS pic.twitter.com/pdU5YpoDft — OEA (@OEA_oficial) August 11, 2025

Pronunciamientos de personalidades peruanas

A través de sus plataformas oficiales, el Parlamento peruano expresó su pesar por la muerte del también precandidato presidencial colombiano, luego de permanecer 64 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

"El Congreso de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de Colombia, por su sensible fallecimiento", comunicó el Legislativo.

Quien también lamentó el fallecimiento de Uribe Turbay fue la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enviando un mensaje de consuelo a sus familiares y seguidores. "Lamento profundamente el fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Que su familia encuentre consuelo y que su memoria perdure como ejemplo de servicio a su país", suscribió.

El también expresidente Martín Vizcarra no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de "X" para afirmar que "la democracia está de luto". "A balazos acabaron con la vida del político más votado de Colombia. La violencia es el recurso mortal de las mafias políticas que amenazan la democracia", sostuvo.