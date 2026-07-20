Balcázar sobre posible registro de FENATE como sindicato: "Maestros están luchando por la independencia de la Derrama Magisterial"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Balcázar sostuvo que el trasfondo de la discusión sobre el posible registro del Fenate no responde a intereses políticos, sino al descontento de un sector del magisterio con la Derrama Magisterial. Además, afirmó que existe un proyecto de ley orientado a reformar esa institución.

El presidente José Balcázar se pronunció sobre la posibilidad de que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate) obtenga su registro sindical y aseguró que el debate va más allá del reconocimiento de dicha organización.

En declaraciones a Exitosa, señaló que el principal reclamo de un sector del magisterio es lograr cambios en la Derrama Magisterial, entidad que, según indicó, genera un creciente descontento entre los docentes.

Balcázar: el trasfondo es la Derrama Magisterial

Consultado sobre las versiones que apuntan a que el reciente cambio en el Ministerio de Trabajo tendría como objetivo facilitar el registro sindical del Fenate, Balcázar evitó respaldar esa hipótesis y sostuvo que el conflicto tiene un origen más profundo.

"Ese es un asunto antiguo y viejo de polémica. Usted sabe que en ese sector educativo hay dos líneas, una que maneja el SUTE y Patria Roja, y controla la Derrama Magisterial, y el otro es el Fenate, que es el grupo de Pedro Castillo Terrones. Entonces, en esa disputa están los maestros luchando por la independencia de la Derrama Magisterial. Yo creo que el trasfondo fundamental es eso, y no la acusación de que el Fenate sería un grupo de derecha", manifestó.

Asimismo, el mandatario consideró que la Derrama Magisterial no puede ser vista únicamente como una entidad privada debido a su vínculo con el Ministerio de Educación.

"No tanto así, porque si no, no tendría presencia en la Derrama el Ministerio de Educación. Es una institución, digamos, mixta. Por eso es que la legislación tiene que ser interpretada, en todo caso cambiada, porque es el mayor descontento de los maestros en el Perú", afirmó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente José Balcázar se pronunció sobre el posible registro de la Fenatep como sindicato y señaló que los maestros buscan la independencia de la Derrama Magisterial.



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Proyecto de reforma y críticas a la representación docente

Durante la entrevista, Balcázar reveló que recibió diversas quejas de docentes sobre el funcionamiento de la Derrama Magisterial y mencionó que existe una propuesta legislativa para modificar su estructura.

"Me han hecho llegar sendas reclamaciones e inclusive hay un proyecto que se quedaba en el Congreso para el Pleno, pero no se pudo ver, precisamente reformando la Derrama Magisterial para que sea una verdadera democracia representativa de los verdaderos maestros, y no de aquellas gentes que políticamente, por años, siguen manteniendo esta institución", expresó.

El jefe de Estado también indicó que, según los reclamos recibidos, muchos profesores cuestionan las condiciones de los préstamos que otorga la entidad y consideran que no están representados en su administración. Sin embargo, aclaró que no conoce en detalle el funcionamiento interno de la institución y que únicamente transmitía las inquietudes planteadas por los docentes.

Frente a la observación de que el Fenate aún no obtiene su reconocimiento sindical por no cumplir los requisitos establecidos por ley, Balcázar evitó profundizar en la controversia y sostuvo que no desea involucrarse en posiciones políticas.

Las declaraciones de José Balcázar reavivan el debate sobre el futuro del Fenate y el funcionamiento de la Derrama Magisterial. Mientras el eventual registro sindical continúa siendo materia de discusión, el mandatario insistió en que el principal reclamo de un sector del magisterio apunta a reformar la representación de los docentes y garantizar una mayor participación dentro de esa institución.