Alcalde regional de Piura se reunió con Keiko Fujimori para tratar medidas ante el fenómeno 'El Niño'

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el alcalde de Piura, Juan Francisco Cevallos, quien fue acompañado de varios burgomaestres provinciales del interior de la región del norte del país.

Entre ellos, Marlem Mogollón alcalde provincial de Sullana; Darwin Quinde, de Ayabaca; Hernán Lizana, de Huacabamba; Richard Baca, de Chulucanas; Sigifredo Zárate, de Talara y Pedro Cuadros Alzamora, de Paita.

Motivo de la sesión

La finalidad del acercamiento con la presidente Fujimori Higuchi, en sus oficinas en San Isidro, es sobre el fenómeno 'El Niño'. Juan Francisco Cevallos, afirmó que se ha acordado la emisión de dos decretos de urgencia.

Detalle de los decretos

Cevallos precisó que el primer decreto de urgencia permitirá destinar recursos para el uso de maquinaria pesada, combustible y operadores en las labores de atención de la emergencia.

"La promulgación de dos decretos de urgencia. El primero que va a emitir a directamente atender la emergencia con maquinarias y con el pago de los operadores de estas mismas maquinarias. Haciendo una articulación desde el Gobierno central, regionales y sub nacionales, para que esa maquinaria sea dispuesta en los principales puntos. Pero que cuenten con combustible y el pago de operadores", declaró.

La autoridad también adelantó que el segundo decreto de urgencia destinará presupuesto a proyectos de agua y saneamiento en ejecución que permanecen sin financiamiento.

"El segundo decreto de urgencia para nosotros es una relevancia importante. Se va a trabajar un decreto que incluye presupuesto para las continuidades de proyectos que se encuentran en ejecución en nuestras provincias. Pero que no han recibido la transferencia por parte de los sectores, estos son de agua y saneamiento", manifestó.

El fenómeno 'El Niño' mantiene a la región Piura en una alerta constante debido al riesgo de instensas lluvias e inundaciones urbanas, a causa de que el río Piura pdría desbordarse con caudales superiores a los 1,900 metros cúbicos por segundo, debido a la falta de descolmatación.

El alcalde regionales de Piura, Juan Francisco Cevallos, junto a los regidores de las provincias de Sullana, Ayabaca, Huacabamba, Chulucanas, Talara y Paita, pactaron una reunión en la demoninada 'Oficina de la presidenta electa', con Keiko Fujimori para tratar medidas de prevención y solución de problemas ante el fenómeno 'El Niño'.