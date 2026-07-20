José Balcázar asegura que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre posible indulto a Pedro Castillo

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo. Indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene trabajando un dictamen para evaluar dicha posibilidad.

Presidente Balcázar se pronunció ante posible indulto

El presidente señaló que, por el momento, el Gobierno ha priorizado la atención de la emergencia en Junín y precisó que el pedido de los familiares de Pedro Castillo continúa siendo evaluado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, el jefe de Estado mencionó que no se ha tomado una decisión definitiva sobre el tema que viene generando diferentes posturas entre las figuras políticas vigentes en torno al indulto de Pedro Castillo, debido a que la atención del Gobierno está enfocada en la emergencia registrada en Junín por el temblor de 5.1 registrado el pasado sábado 18 de julio.

Señaló que los ministros se encuentran trabajando en la zona y anunció la preparación de un Decreto de Urgencia para agilizar la entrega de ayuda humanitaria a las personas afectadas.

"Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá y, en este momento, estamos preparando un Decreto de Urgencia para que la ayuda sea más fluida entre todas las instituciones y podamos socorrer a los hermanos que han sufrido estas calamidades", afirmó el presidente.

Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en el caso

El presidente indicó que el pedido presentado por los familiares de Pedro Castillo continúa su trámite regular y precisó que el Ministerio de Justicia viene elaborando el dictamen correspondiente. Agregó que dicho informe podría estar listo en los próximos días, para lo cual se podrá evaluar el tema.

"Lo otro sigue su curso normal. El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema".

Finalmente, la declaración del presidente José Balcázar señaló que el posible indulto a Pedro Castillo aún se encuentra en evaluación y que cualquier decisión dependerá del dictamen que emita el Ministerio de Justicia, mientras el Gobierno mantiene como prioridad la atención de la emergencia en Junín.