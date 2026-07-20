Transmisión de mando 2026: Desde el Rey de España hasta Javier Milei, se confirman invitados al acto de juramentación de Keiko Fujimori

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, se reunió este lunes 20 de julio con el canciller Carlos Pareja Ríos, con la finalidad de iniciar los preparativos de la Transmisión del Mando Supremo 2026 y sus eventos conexos que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 del mismo mes.

Autoridades que asistirán al Perú para el cambio de mando

Desde la Oficina de la Presidenta Electa, Carlos Pareja Ríos confirmó la lista de autoridades extranjeras y sus cancilleres que asistirán al acto de honor, tradición que se da cuando inicia un nuevo período constitucional. En ese sentido, los presidentes que han confirmado su presencia son los siguientes:

Felipe VI - Rey de España

- Javier Milei - Bolivia

- José Antonio Kast - Chile

- Santiago Peña - Paraguay

- Yamandú Orsi - Uruguay

- José Raúl Mulino - Panamá

- Nasry Asfura - Honduras

- Daniel Noboa - Ecuador

Asimismo, puntualizó que en representación de otros mandatarios, sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores u otros titulares de carteras ministeriales, también asistirán a nuestro país. Además, acompañarán a la mandataria electa el primer ministro de Aruba, delegaciones de Japón, China y Marruecos, así como personalidades políticas extranjeras que serán invitados propiamente por Keiko Fujimori.

"Vamos a tener una nutrida e importante delegación de dignatarios extranjeros que van a acompañar a la presidenta el día 28 de julio en la ceremonia en el Congreso", manifestó.

Acto declarado de interés nacional

El pasado 10 de febrero, el gobierno del expresidente José Jerí Oré declaró de interés nacional la realización de las ceremonias de Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos que tendrán lugar la próxima semana.

En ese sentido, el próximo lunes 27 y martes 28 de julio se llevarán a cabo los actos de honor, correspondiendo a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumir el planeamiento, organización y conducción de las referidas ceremonias y actos oficiales del Estado.

A través de la Resolución Suprema N.º 021-2026-RE, el Ejecutivo designó a Comisión Ejecutiva del evento internacional, teniendo como coordinador general al embajador en el Servicio Diplomático de la República, Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro.

Asimismo, el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Enrique Augusto Noria Freyre, fue nombrado como director operativo de la Comisión Ejecutiva.

Tras la segunda vuelta electoral, va quedando todo listo para la asunción al cargo de Keiko Fujimori como nueva presidenta para el período 2026-2031.