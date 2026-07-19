Presidente Balcázar niega solicitud de pensión vitalicia: "Fue un error que no se explicó bien"

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, el presidente José María Balcázar, aseguró que el pedido de pensión vitalicia, al finalizar su cargo como presidente de la República, ha sido un error que no se explicó bien

Añade que no lo solicitó debido a que es pensionista del Poder Judicial. Precisó que solo le deben actualizar su pensión como vocal supremo y que no puede recibir dos.

Niega pensión vitalicia

Durante su pronunciamiento, Balcázar rechazó haber solicitado una pensión vitalicia y sostuvo que solo busca la actualización de la pensión que percibe, ya que indicó que no puede recibir dos beneficios de ese tipo.

"Fue un error, no se ha explicado bien. Yo no he solicitado ninguna pensión vitalicia. Soy un pensionista del Estado, vivo del Poder Judicial con una pensión de la Ley N°2530 en cuya virtud lo único que me actualicen en la pensión que venía recibiendo. No puedo tener dos pensiones", afirmó.

Situación de su pensión

Asimismo, precisó que la única pensión que le corresponde es la del Poder Judicial y explicó que actualmente se encuentra suspendida debido a un pedido realizado durante su mandato en el Congreso.

"La única pensión que me corresponde es la del Poder Judicial. Eso está suspendido porque alguien parlamentario me ha pedido que renuncie a mi pensión del Poder Judicial hasta que termine mi mandato en el Congreso, pero eso ya está aclarado", agregó.

Posterior a ello, detalló que la pensión que se le otorga es un aproximado de 10 mil nuevos soles. Recalcando que, ha sido convocal de la Corte Suprema y que durante 35 años estuvo al servicio del Poder Judicial y que, además, ya era pensionista antes de ingresar a esta última entidad.

En diálogo con Exitosa, el presidente José María Balcázar afirmó que la controversia por una presunta pensión vitalicia se originó por un malentendido y negó haber realizado ese pedido. Indicó que ya recibe una pensión del Poder Judicial, solo solicita la actualización de ese beneficio como vocal supremo y reveló el monto que percibe.