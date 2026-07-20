López Chau afirma que a Keiko Fujimori "no le conviene" presidir las Cámaras de Senadores y Diputados

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, Alfonso López Chau, senador electo y líder de Ahora Nación, señaló que a Keiko Fujimori no le convendría que el fujimorismo lidere las cámaras de Senadores y Diputados.

Además, expresó su solidaridad con el pueblo de Junín, debido a los recientes terremotos registrados en la región. Asimismo, exhortó a la presidenta electa, Keiko Fujimori, a escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos afectados.

Fija posición política

El excandidato cuestionó que el oficialismo concentre las presidencias de las cámaras del Congreso y advirtió sobre sus implicancias políticas.

"No le conviene a la presidenta ni al pais, pueden hacerlo si quieren, el tomar las presidencias de senadores y diputados. Pero no le conviene. Eso es vencer y no convencer", afirma.

Por su parte, descartó que su juntada vaya a formar parte del próximo gobierno de Fujimori y aseguró que promoverá la unidad nacional para trabajar en beneficio de la ciudadanía.

"Se especuló que Ahora Nación está buscando un puesto en el Ministerio, pero nos negamos. No vamos a participar. Vamos a decir nuestra palabra y alentar a la unidad para servir al pueblo", indica.

Pide equilibrio político

López Chau señaló que al próximo Gobierno le convendría que las mesas directivas del Congreso estén en manos de la oposición democrática. Además, indicó que este grupo podría incluir a Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga.

"Al país y al Gobierno le conviene que las mesas directivas estén en manos de la oposición democrática, que incluye al señor Lopéz Aliaga. Los únicos que deben hacer el gesto es la presidenta que tiene poder en el Ejecutivo", sostiene.

Por otro lado, apunta que una medida clave para lograr la reconciliación nacional es escuchar a la ciudadanía y sus sectores de trabajo, ejercer de manera conjunta con los mercados del interior y fortalecer su proyección hacia el exterior para impulsar la construcción de una nación peruana.

En un diálogo exclusivo con Exitosa, Alfonso López Chau, senador electo y representante de Ahora Nación, señaló que a la presidenta electa, Keiko Fujimori, no le resultaría conveniente que el fujimorismo asuma el control de las Cámaras de Senadores y Diputados.