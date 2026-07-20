Diputados y senadores jurarán al cargo el viernes 24 de julio, confirma Oficialía Mayor del Congreso

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficialía Mayor del Congreso anunció este lunes 20 de julio que los senadores y diputados jurarán al cargo el próximo viernes 24, para posteriormente dar inicio al Período Anual de Sesiones 2026-2027, previa elección de sus respectivas mesas directivas.

Cabe señalar que, la fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, reunida hoy en la sede del Parlamento bajo la presidencia del senador electo Miguel Torres Morales (Fuerza Popular).

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados, estando establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Del mismo modo, la Cámara de Senadores tendrá un total de 60 miembros, divididos 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

Vale recordar que, según lo dispuesto en la Resolución Legislativa del Congreso N.º 006-2025-2026-CR, el Senado no puede ser disuelto , en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Política del Perú.

Por su parte, en el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

#CongresoInforma | La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio, en el Palacio Legislativo, de acuerdo con un comunicado emitido por la Oficialía Mayor del Congreso.



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Junta Preparatoria alista elección de mesas directivas

El último 15 de julio, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso asumió funciones, a fin de dar inicio al proceso de instalación del nuevo Congreso bicameral.

Tal como es de conocimiento, dicho grupo está conformado por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada en las elecciones generales, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia.

Asimismo, el senador y el diputado de mayor edad actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente, quedando establecida de la siguiente manera:

Miguel Torres Morales (Fuerza Popular) - presidente

(Fuerza Popular) - presidente Cecilia Chacón de Vettori (Fuerza Popular) - vicepresidenta

(Fuerza Popular) - vicepresidenta Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) - primer secretario

(Fuerza Popular) - primer secretario Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario

(Partido del Buen Gobierno) - segundo secretario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) - tercer secretario

(Renovación Popular) - tercer secretario Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) - cuarta secretaria

Finalmente, la Mesa Directiva estará en funciones hasta el 21 de julio, para lo cual realizará las coordinaciones necesarias y cita a sesión de Junta Preparatoria entre el 21 y el 26 del mismo mes, teniendo como puntos de agenda: el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de mesas directivas de ambas cámaras, prevista a realizarse entre el 26 y 27 de julio.