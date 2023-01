Bancada de Perú Libre dispuesta a respaldar adelanto de elecciones para el 2023 pero con Asamblea Constituyente

27/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció este viernes que su bancada está dispuesta a aceptar el adelanto de elecciones para el 2023, siempre y cuando se incluya el referéndum para una Asamblea Constituyente.

Dese el Hall de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, Cerrón Rojas consideró que el país "va a seguir desangrándose" mientras no se convoque a la redacción de una nueva Constitución.

"Nos parece bien, nosotros (Perú Libre) también estamos dispuestos a aceptar el adelanto de elecciones al 2023, en el tiempo más breve posible, pero que se acepte la Asamblea Constituyente. Mientras no se acepte la Asamblea Constituyente, nuestro país va a seguir desagrándose"

"Yo le pido a los amigos de la prensa que nos piden a nosotros decidir y postergar, que también les pidan a ellos (congresistas de derecha) una amplitud, porque estamos en un equilibrio, hoy es una la oportunidad para que el Perú salga de la crisis", agregó.

Desde su punto de vista, no insistir en una Asamblea Constituyente significaría la prolongación de la conflictividad social. Por ello, aseguró que su agrupación no dará marcha atrás ni cederá en esa exigencia.

"La izquierda no va a ceder, nuestro trabajo es escuchar la voz del pueblo, mientras no se escuche la voz del pueblo, vamos a seguir siempre en este panorama (protestas)", puntualizó en Exitosa.

A su turno, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), calificó de "imposible" y "chantaje" incluir esa iniciativa en el proyecto de ley de adelanto de elecciones debido que "no ha tenido un camino" ni "proviene de un dictamen".

"No es que no estemos dispuestos, sino que es imposible incluir, porque no es un tema que proviene de un predictamen, dictamen o de un proyecto de ley, no ha tenido un camino. Decir eso es mentirle a los ciudadanos, pero además es un chantaje. Mañana más tarde si no se aprueba un proyecto de la derecha, la derecha sale y bloquea a las calles, entonces, ¿qué dirán ellos?", precisó.

Mira la entrevista