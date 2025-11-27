Pedro Castillo: PJ sentencia al expresidente a 11 años y 5 meses de prisión por el intento de golpe de Estado

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, sentenció al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, así como 2 años de inhabilitación.

Sentencia con prisión efectiva

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha decidido condenar al expresidente por el delito de conspiración a la rebelión en mayoría, pues "los hechos planteados en la acusación son configurativos". Respecto al delito de abuso de autoridad, el imputado Castillo Terrones fue absuelto, ya que consideraron que las circunstancias son las mismas por la de conspiración a la rebelión.

El colegiado también anunció la absolución de Castillo por el delito de grave perturbación a la tranquilidad pública, al estar contenidos en el delito de conspiración para la rebelión.

El tribunal señaló que sobre el expresidente existe la agravante por haber ejercido el máximo cargo de nuestro país al momento de los hechos, sin embargo, no tiene antecedentes, por lo que corresponde aplicar la pena de 11 años, 11 meses y 15 días de cárcel, así como la inhabilitación de 2 años contra.

En cuanto a Betssy Chávez, el tribunal señaló que corresponde aplicar la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel y su inhabilitación por 2 años para ejercer cargo público. Tanto al expresidente como a la expremier se le deberá descontar el tiempo que ya llevan en prisión.

Sobre Aníbal Torres, lo condenaron a 6 años y 8 meses de prisión efectiva y una inhabilitación, ello debido que al momento de la comisión del delito tenía 79 años, por lo que le correspondió una reducción. A Willy Huerta, el tribunal considero que le corresponde una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, así como una inhabilitación de 2 años.

Tanto Torres como Huerta, por haber concurrido a las audiencias y no haber mostrado peligro de fuga, les corresponde una suspensión provisional de pena si apelan.

En cuanto a la reparación civil, el juzgado consideró que los sentenciados deberán pagar S/12 millones de manera solidaria entre Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Acusación por golpe de Estado

La Fiscalía pide una condena de 34 años de cárcel para el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en el marco del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

La audiencia de lectura de sentencia marca la culminación de un juicio oral que se ha extendido por 84 sesiones y es en la 85 que finalmente se revelaría el fallo condenatorio o absolutorio, siendo un resultado histórico por tratarse del primer expresidente procesado por un intento de golpe de Estado.

Cabe señalar que, el Ministerio Público pide 26 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres, sin embargo, si el tribunal decide condenarlos por conspiración, las penas disminuyen: 19 años y 30 días para Castillo y 11 años, 5 meses y 15 días para los expresidente del Consejo de Ministros. Además, el Ministerio Público pidió que los tres sean inhabilitados por tres años y medio y que paguen una reparación civil superior a los S/64 millones.