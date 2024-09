Caso Pativilca: Fujimori sería excluido del proceso y sus imputaciones pasarían al archivo, según penalista

13/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión explicó que Alberto Fujimori sería excluido del caso Pativilca tras su deceso. Sin embargo, aclaro que el proceso contra los demás investigados seguiría su curso.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el especialista precisó que, de acuerdo al Código Procesal Penal, las investigaciones contra el resto de imputados tendrían que continuar. El letrado agregó que únicamente se daría el archivo del caso en lo que respecta al exmandatario.

"Ante el fallecimiento de Alberto Fujimori pues simplemente él tendría que ser excluido del proceso y procederse al archivo del caso. El resto de imputados tendrían que permanecer en el juicio y este tendría que salir adelante", declaró para nuestro medio.

Exclusión aplicable a todos los procesos contra Fujimori

Carrión aclaró que esta "regla" es aplicable a todos los procesos que se han iniciado contra el exmandatario, en todas sus etapas. Sin embargo, señaló que su nombre si podría ser mencionado en alguna de las investigaciones contra el resto de imputados, por su condición de expresidente.

Por otro lado, el abogado penalista también se pronunció sobre la deuda de reparación civil que dejó el exmandatario. Según explicó, esta se extinguiría, en tanto el fallecido no tenga bienes a su nombre. En caso de contar con inmuebles propios, el Estado puede cobrar el monto que adeuda Fujimori con su patrimonio. Sin embargo, el expresidente no cuenta con ningún bien a su nombre.

Asimismo, indicó que la pensión vitalicia no podría ser recibida por ninguno de sus descendientes alegando que los hijos del exjefe de Estado no son "dependientes económicamente" de él. Por tanto, este beneficio ya no podría ser cobrado por la familia.

"Uno puede esperar todo del Congreso, sin embargo, este es el que se encarga de distribuir esta pensión vitalicia. Podríamos esperar cualquier cosa del Congreso", señaló.

Muerte de Alberto Fujimori

La muerte de Alberto Fujimori fue confirmada por su abogado, Elio Riera, quien publicó una fotografía junto al expresidente. Pocos minutos después, Keiko Fujimori publicó un sentido mensaje en el que anunciaba el fallecimiento de su padre.

El pasado 11 de mayo, el exmandatario reveló que le detectaron un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. A fines de abril, el exjefe de Estado fue internado en una clínica local donde médicos le realizaron una biopsia por el tumor que le encontraron en su lengua.

De esta manera, se dio a conocer que el expresidente Alberto Fujimori sería excluido en el caso Pativilca tras su muerte. Sin embargo, el resto de imputados continuarán siendo investigados.