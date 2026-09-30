César Astudillo: Cámara de Diputados suspende Pleno que iba a debatir censura contra el ministro del Interior por retiro de firmas en la moción

No cumple con el Reglamento
30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2026
La Cámara de Diputados anunció este miércoles 30 de septiembre la suspensión del Pleno programado para mañana, 1 de octubre, el cual iba a debatir la moción de censura interpuesta contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.
A través de un comunicado firmado por el oficial mayor de la Cámara Baja, Hugo Rovira, se menciona que la sesión fue cancelada debido a que en las últimas horas se presentaron tres solicitudes de retiro de firmas del texto.
(Noticia en desarrollo...)