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César Astudillo: Cámara de Diputados suspende Pleno que iba a debatir censura contra el ministro del Interior por retiro de firmas en la moción

A través de un comunicado emitido este miércoles 30 de septiembre, la Cámara de Diputados anunció la suspensión del Pleno donde iba a debatir la continuidad de César Astudillo al mando del Mininter.

César Astudillo.
César Astudillo. Congreso

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2026

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La Cámara de Diputados anunció este miércoles 30 de septiembre la suspensión del Pleno programado para mañana, 1 de octubre, el cual iba a debatir la moción de censura interpuesta contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo

A través de un comunicado firmado por el oficial mayor de la Cámara Baja, Hugo Rovira, se menciona que la sesión fue cancelada debido a que en las últimas horas se presentaron tres solicitudes de retiro de firmas del texto.

(Noticia en desarrollo...)

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