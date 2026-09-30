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Alfonso López-Chau sobre facultades legislativas: "El viernes se estaría presentando el texto sustitutorio"

Luego de que la Comisión de Constitución pasar a un cuarto intermedio el debate del pedido de facultades legislativas, Alfonso López-Chau declaró en exclusiva a Exitosa que el nuevo texto se presentaría este viernes 2 de octubre.

Alfonso López-Chau
Alfonso López Chau Composición Exitosa

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2026

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El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, indicó en exclusiva a Exitosa este miércoles 29 de octubre, que el nuevo texto sustitutorio de facultades legislativas se estaría presentando a este viernes 2 de octubre

Como se recuerda, en su sesión desarrollada esta mañana, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio el debate del proyecto solicitado por el Gobierno.

(Noticia en desarrollo...)

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