Alfonso López-Chau sobre facultades legislativas: "El viernes se estaría presentando el texto sustitutorio"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, indicó en exclusiva a Exitosa este miércoles 29 de octubre, que el nuevo texto sustitutorio de facultades legislativas se estaría presentando a este viernes 2 de octubre.

Como se recuerda, en su sesión desarrollada esta mañana, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio el debate del proyecto solicitado por el Gobierno.

(Noticia en desarrollo...)