JP no muestra responsabilidad ante pedido de facultades, señala diputada fujimorista: "Hay una negativa rotunda"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La discusión por el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo continúa generando posiciones encontradas en la Cámara de Diputados. En diálogo con Exitosa, la diputada de Fuerza Popular, Flor Meza, cuestionó la postura asumida por Juntos por el Perú (JP) durante el debate y afirmó que la bancada no estaría mostrando disposición para alcanzar acuerdos sobre la propuesta.

La parlamentaria señaló directamente a JP por encabezar la presidencia de la comisión encargada de evaluar el pedido y sostuvo que las opiniones planteadas por otras agrupaciones no estarían siendo incorporadas en el debate.

"Aquí directamente son ellos los que se niegan porque quien encabeza la presidencia de la comisión es Juntos por el Perú y hay una negativa rotunda", declaró Meza.

Meza cuestiona falta de consenso en comisión

Las declaraciones de la diputada se producen mientras la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú, debate el pedido de delegación de facultades presentado por el Gobierno. El predictamen en discusión recomienda no aprobar la solicitud y enviarla al archivo.

Meza cuestionó que las posiciones de diferentes bancadas no sean incorporadas en el documento que se viene evaluando y consideró que ello estaría dificultando la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

La parlamentaria hizo énfasis en que, desde su perspectiva, el debate debería priorizar la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, en lugar de concentrarse únicamente en las diferencias partidarias.

"Ayer hemos visto, no hay un ánimo de consenso, reciben los comentarios de los diputados pero no las integran. No integran las opiniones de la bancada de Renovación Popular, de Obras, entonces no estamos llegando a buen puerto, estamos pensando en política nada más y no en el país", manifestó

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Flor Meza, diputada de Fuerza Popular, cuestionó la postura de Juntos por el Perú frente al pedido de facultades legislativas y señaló que dicha bancada no estaría mostrando responsabilidad. "Hay una negativa rotunda", afirmó.



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Senador de Juntos por el Perú cuestiona a Keiko Fujimori ante advertencia por facultades

En diálogo con Exitosa, Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú (JP), cuestionó las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien advirtió que el Congreso estaría "poniendo a prueba la paciencia" del Poder Ejecutivo debido a la demora en la evaluación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Al ser consultado sobre la postura de la mandataria, el senador Víctor Cutipa calificó sus declaraciones como un "berrinche" y cuestionó la forma en que, según sostuvo, el fujimorismo ha ejercido el poder a lo largo de los años en el Gobierno.

"Está haciendo un berrinche. El fujimorismo siempre ha gobernado en dictadura, con tanques en la calle, con fusiles frente al comando. No saben gobernar. Todo el tiempo se han portado como barras bravas", declaró el senador durante la entrevista.

El senador sostuvo que la actual administración busca proyectar una imagen de firmeza frente al Congreso, aunque consideró que esta actitud no se traduciría necesariamente en resultados concretos.

"La intención de ellos es demostrar envalentonamiento, pero al final termina como un berrinche", manifestó.

El pedido de facultades legislativas continúa generando diferencias entre las bancadas de la Cámara de Diputados. Mientras Fuerza Popular reclama mayores espacios de consenso, Juntos por el Perú mantiene reparos al pedido en su forma actual y evalúa, según declaraciones de algunos de sus integrantes, una eventual delegación limitada a determinados temas.