Alfonso López-Chau anunció que Ahora Nación definirá su postura sobre la censura tras reunirse con César Astudillo

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre la continuidad del ministro del Interior genera diferentes posturas en el actual Parlamento. El senador Alfonso López-Chau, representante de Ahora Nación, confirmó que su agrupación retrasará cualquier definición política hasta que se concrete una reunión formal entre los miembros de la Cámara de Diputados.

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Alonso López Chau, senador, sobre censura contra Astudillo: Es muy pronto para tomar una decisión como esa



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Evaluación de Ahora Nación

La postura adoptada por Ahora Nación responde a las recomendaciones de su especialista en seguridad. Según las declaraciones del legislador, valoró el análisis del coronel en retiro Harvey Colchado, quien recomendó evitar medidas precipitadas sobre las decisiones legislativas.

"Nosotros apoyamos lo que nuestro experto de seguridad nos dio. El coronel Harvey Colchado escribió nuestro programa, conoce a la Policía Nacional y nos expresamos en el sentido de lo que él había expresado: que era muy pronto para tomar una decisión como esa", mencionó el líder de Ahora Nación.

El parlamentario detalló que el bloque político busca tener un criterio uniforme entre las cuatro facciones que lo componen, luego de las gestiones impulsadas por Buen Gobierno para dialogar con las autoridades. Este proceso de evaluación busca garantizar un consenso de todos antes de emitir un voto definitivo sobre la censura.

"Ahora Nación va a tratar de concertar con las cuatro fuerzas un solo mensaje. No sé si lo haremos a favor o en contra", manifestó López-Chau.

Definición política del Partido Cívico Obras

En contraste con la actitud de espera de otros grupos, el senador Daniel Barragán comunicó una decisión tras una extensa sesión de debate interno. La determinación se alcanzó luego de una junta junto al presidente de la organización, Ricardo Belmont Cassinelli, tras evaluar la reciente etapa de interpelación ministerial.

"Nosotros hemos decidido no censurar al ministro del Interior. Esta es la postura que hoy tiene el Partido Cívico Obras", mencionó Barragán.

El vocero precisó que la Cámara de Diputados constituye la representación directa de la población, por lo que cada bancada posee la facultad de resolver sus posturas. En este contexto, resulta pertinente enmarcar el debate dentro de las normativas del Congreso de la República para comprender este procedimiento procedimental.

"Las fuerzas políticas, independientemente de nuestra coalición, podemos tomar decisiones individuales también, pensando en el beneficio de la población", sentenció.