Partido Cívico Obras no apoyará censura contra ministro Astudillo: "Le vamos a dar una oportunidad de 5 o 6 meses"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2026
En diálogo con Exitosa, Víctor Piñán, diputado del Partido Cívico Obras, confirmó que su bancada no respaldará la moción de censura impulsada contra el ministro del Interior, César Astudillo, y afirmó que le darán entre cinco y seis meses para que pueda demostrar su trabajo.
Obras no respaldará moción de censura contra ministro Astudillo
El parlamentario, indicó al programa 'Hablemos Claro' que ayer, martes 29 de septiembre, sostuvieron una reunión con los miembros de su bancada. En esta se dieron a conocer que habían posturas en contra y otras a favor de que la medida propuesta en contra del titular del Miinisterio del Interior.
En ese sentido, explicó que el líder de la organización política, Ricardo Belmont, les refirió que no se puede solicitar dicha medida en tan solo un mes y medio de gestión del funcionario.
"Don Ricardo Belmont nos señaló lo siguiente. Desde su experiencia él nos pidió, porque también le tocó pasar lo mismo, que no podemos pedir una censura luego de haber estado el ministro un mes y medio. Hemos tomado ese consejo a bien y decidimos que desde Obras le vamos a dar una oportunidad (a César Astudillo) de 5 o 6 meses para que pueda demostrar todo el trabajo que planifica", sostuvo.