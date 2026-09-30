Felipe Castillo Oliva denuncia intento de atentado en su contra: sujetos quisieron incendiar su auto en local de campaña en Los Olivos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un presunto atentado contra un candidato electoral fue denunciado durante la madrugada en el distrito de Los Olivos. En diálogo con Exitosa, Felipe Castillo Oliva, candidato a primer regidor por Podemos Perú, aseguró que dos sujetos encapuchados habrían intentado incendiar el vehículo que utiliza diariamente para sus actividades de campaña.

Según relató el candidato, el automóvil se encontraba estacionado en los exteriores de su local de campaña cuando los sujetos llegaron al lugar y lanzaron un objeto incendiario contra la unidad. El fuego habría sido controlado rápidamente por personal de seguridad de establecimientos ubicados en los alrededores.

Castillo calificó el hecho como un acto de violencia política y sostuvo que este tipo de situaciones no deberían presentarse durante una campaña electoral.

"Sí, es un atentado y hay que denunciarlo públicamente porque este tipo de cosas no pueden pasar en una campaña electoral. Entiendo que como tenemos un ascenso importante en las preferencias electorales, creen que de esa forma nos pueden bajar la llanta, pero hay que decirles a ellos, a nuestros adversarios, que no lo van a lograr", manifestó.

Candidato relata cómo ocurrió el ataque

Al ser consultado directamente sobre si intentaron incendiar uno de sus vehículos, el candidato dio detalles del incidente y señaló que dos personas encapuchadas habrían participado en el hecho.

"Dos sujetos encapuchados llegan al frontis, donde estaba estacionado el carro, el carro que yo manejo todos los días, y han tirado pues una bomba molotov y han empezado a incendiar el vehículo", declaró.

Castillo no presentó durante la entrevista una identificación de los presuntos responsables. Sin embargo, vinculó el ataque con las acciones que, según afirmó, su gestión municipal habría realizado contra actividades informales y organizaciones delictivas en el distrito.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅ | En diálogo con Exitosa, Felipe Castillo Oliva, candidato a primer regidor de Los Olivos por Podemos Perú, denunció un intento de atentado en su contra. Según relató, sujetos habrían intentado incendiar su vehículo en los exteriores de su local de campaña,... pic.twitter.com/WRnWxg5m0d — Exitosa Noticias (@exitosape) September 30, 2026

Castillo apunta a posibles represalias

El candidato sostuvo que durante los últimos años se han recuperado espacios públicos en Los Olivos y mencionó específicamente intervenciones realizadas en la zona de Armando Villanueva y Confraternidad.

"Lo que sí te puedo decir es que nosotros en Los Olivos sí hemos tomado el toro por las astas. Nosotros hemos recuperado espacios públicos después de 20 años", afirmó.

Asimismo, señaló que la eliminación de una zona comercial informal habría afectado intereses vinculados, según su versión, con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

"Esos señores están asociados a mafias. Seguro que también están, digamos, introducidos en algunos partidos políticos que piensan que pueden volver si es que yo no salgo de alcalde. Lo que hay que decir es que eso no lo podemos permitir", sostuvo.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del candidato y deberán ser materia de investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer quiénes estarían detrás del presunto ataque.

Felipe Castillo denunció un presunto atentado contra su vehículo y pidió que el hecho sea considerado como una señal de violencia política durante la campaña electoral. La identificación de los responsables y las circunstancias exactas del ataque tendrán que ser determinadas por las autoridades correspondientes.