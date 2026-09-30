Comisión de Constitución pasa a cuarto intermedio para formular un texto consensuado del pedido de facultades legislativas

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su sesión llevada acabo durante la mañana desde este miércoles 30 de septiembre, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio para formular un texto consensuado sobre el pedido de facultades legislativas que fuera presentado por el Gobierno, el pasado 28 de agosto.

Según el Manual del Proceso Legislativo, el cuarto intermedio es un recurso parlamentario que se usa en los debates para proponer una pausa en la discusión de un asunto, a fin de redactar un nuevo texto a partir de las intervenciones de los congresistas o solicitar mayor información o precisiones sobre el proyecto de ley. En ese sentido, puede ser indeterminado y puede plantearse, sobre un mismo asunto, las veces que se estime pertinente.

Nuevo texto reunirá propuestas presentadas de bancadas parlamentarias

En la audiencia que empezó pasada las 9.00 a. m., la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), sostuvo que la Comisión recogerá las propuestas presentadas por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras, las cuales reducen los 66 items de las ocho materias inicialmente presentadas por el Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que, los diputados de Renovación Popular, Roxana Rocha y Frank Krklec, presentaron una fórmula de cuatro materias (seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, reactivación económica y empleo, y modernización, simplificación e inversión del Estado).

Mientras que, el Partido Cívico Obras presentó una propuesta con cinco materias de carácter penal, fenómeno El Niño, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio. Asimismo, la bancada Buen Gobierno formuló una propuesta acotada a dos materias vinculadas con seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Cabe precisar que, la presentación del nuevo proyecto se da en un contexto donde la Comisión de Constitución recomendó archivar la fórmula del Gobierno, a través de su predictamen sustentado esta mañana por su titular, Giannina Avendaño.

Bancadas de oposición presentarían su texto sustitutorio este viernes 2 de octubre, afirma López-Chau

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, indicó en exclusiva a Exitosa la tarde de este miércoles 29 de octubre, que el nuevo texto sustitutorio de facultades legislativas de las bancadas de oposición se estaría presentando a este viernes 2 de octubre.

En ese sentido, adelantó que, en comparación con el texto inicial del Poder Ejecutivo que propone legislar sobre ocho materias, el nuevo texto sustitutorio tendría como ejes la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, las dos principales demandas que exige la población.

"Yo calculo que el viernes, no es fácil armonizar cuatro grupos. Los riesgos de desastres y la seguridad, esos son los más fundamentales", indicó.

De esta manera, el bloque de oposición tendría lista su propuesta en unas horas, mientras el Ejecutivo cuestiona la dilatación del tema en la Comisión de Constitución.